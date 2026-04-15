Cáceres será la sede de la fase final de la Liga RibéSalat

Cáceres será finalmente la sede de la fase final de la Liga RibéSalat de baloncesto (Primera Nacional Femenina), competición que disputan equipos de Castilla-La Mancha y Extremadura, que se disputará los días 25 y 26 de abril, según anunció este miércoles la Federación Castellanomanchega de Baloncesto. El pabellón municipal Teodoro Casado, en El Vivero, ha sido el recinto elegido con el Al-Qázeres ejerciendo como club coorganizador.

La cita reunirá a los cuatro mejores equipos de la competición. Ya en la jornada 17 de la liga regular habían asegurado su presencia en la fase final el MF Renovables CB Al-Qázeres, el CEI Toledo Universidad Laboral y el Ferial Plaza Guadalajara.

La cuarta y última plaza fue para el Toyota Novomotor San Antonio Cáceres, que certificó su clasificación tras lograr una victoria clave ante el CEI Toledo Universidad Laboral en la última jornada.

De este modo, Cáceres será el escenario de una fase final con doble representación local. MF Renovables CB Al-Qázeres y Toyota Novomotor San Antonio Cáceres se enfrentarán directamente en una de las semifinales, el sábado 25, con un puesto en la final del 26 como premio ante el vencedor del pulso que emprenderán CEI Toledo Universidad Laboral y Ferial Plaza Guadalajara.