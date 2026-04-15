Las escuderías esperan un "cambio total" en la Fórmula 1 para Miami

En las últimas semanas Mercedes está acaparando una gran cantidad de titulares. La escudería de Brackley ha dominado con mano dura las tres primeras citas del campeonato y se ha llevado las tres victorias, poles y la primera carrera al Sprint del curso. Parece que la escudería dirigida por Toto Wolff ha entendido a las mil maravillas cómo funciona la nueva Fórmula 1, una nueva era que ha levantado ampollas entre muchos de los pilotos de la parrilla por su complejidad a la hora de gestionar la potencia del motor, que ahora cuenta con un 50% de energía eléctrica. Sin embargo, el mismo Wolff cree que este dominio no va a ser tan evidente a partir de Miami.

No es un secreto que son muchos los pilotos de la parrilla que han catalogado el pilotaje actual como antinatural, muy alejado de la forma de pilotar tan instintiva que les gusta en realidad. Para algunos equipos, este cambio de reglamento también ha supuesto un nuevo reto. No obstante, tras tres Grandes Premios con los que recoger información real en pista, se espera que poco a poco vayan llegando algunas mejoras que podrían ayudar a los peor parados y a los perseguidores inmediatos de Mercedes.

Kimi Antonelli durante el GP de Japón / FRANCK ROBICHON / EFE

Y es que a esto se le añade que el parón debido a la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí ha provocado que todas las escuderías se encuentren trabajando en progresos en sus respectivas fábricas. Sobre esto se sinceró recientemente Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari. "Todos traerán novedades a Miami, tendrán tiempo para trabajar en el software, y por eso dije que comenzará un nuevo campeonato", comenzó diciendo a Sky Sport Italia.

"No seremos los únicos trabajando entre Japón y Miami, así que debemos prestar atención a eso. Es cierto, sin embargo, que tenemos un mes disponible, y eso no es habitual en la Fórmula 1. Todos los equipos de la parrilla están esforzándose a tope para mejorar, y habrá un paso adelante para todos; ya veremos cómo se presenta la situación", dijo el francés.

Un posible cambio de reglamento

A todo esto, cabe sumarle los posibles cambios en el reglamento parte de la FIA tras las críticas al formato de muchos de los integrantes del 'paddock'. Quien también es consciente de ello es Toto Wolff. "Es alentador. Creo que nos gustaría que [el campeonato] continuara con las dos carreras en Oriente Medio, podríamos sumar más puntos. Pero estoy de acuerdo, puede ser el caso", admitió el austríaco en unas declaraciones recogidas por Grande Premio, sobre un posible cambio de dinámica.

"Los equipos y pilotos aprendieron a optimizar estos sistemas. Ya vimos este primer indicio. Lo que parecía un paseo para nosotros en las dos primeras carreras ya no es así. Y siempre lo advertimos", apuntó el marido de Susie Wolff.

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Sobre posibiles actualizaciones del W17, no quiso avanzar nada, pero aseguró que se mantendrá atento en Miami a todo lo nuevo que puedan lucir sus rivales en pista. "Y sí, Miami también será un nuevo comienzo para mí. ¿Cómo funcionarán las actualizaciones que están trayendo? ¿Qué tan bien optimizamos todos los demás sistemas? Va a ser emocionante", sentenció el austríaco.