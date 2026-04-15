Extremadura aumenta a 450.000 euros las ayudas para eventos deportivos de especial interés en 2026

La Junta de Extremadura ha aumentado hasta los 450.000 euros la partida destinada a las ayudas para la organización de eventos deportivos de especial interés en la región durante 2026. La nueva convocatoria, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), eleva en 50.000 euros la dotación con respecto a la anterior.

Con esta línea de subvenciones, el Ejecutivo autonómico busca respaldar competiciones que contribuyan tanto a la promoción del deporte como a la actividad social, cultural y económica ligada a este tipo de citas en la comunidad.

Las ayudas podrán ser solicitadas por entidades deportivas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura y que figuren como organizadoras de los eventos. La cuantía prevista oscilará entre los 1.000 y los 10.000 euros por actividad.

La convocatoria considera como eventos deportivos subvencionables aquellas pruebas o competiciones que se celebren en uno o varios días consecutivos. Quedan fuera de estas ayudas los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX), los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES), los Campeonatos de Extremadura y las actividades de carácter principalmente recreativo o lúdico.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta figuran la relevancia deportiva de la cita, su impacto social o cultural, el nivel de participación, la repercusión económica y su grado de consolidación dentro del calendario deportivo regional.

El plazo para presentar solicitudes será de un mes, aunque variará según la fecha de celebración del evento. En los casos de pruebas ya finalizadas antes de la publicación de la convocatoria, ese plazo empezará a contar desde el día siguiente a su publicación en el DOE. Para los eventos que concluyan ese mismo día o después, el cómputo arrancará al día siguiente de su finalización.