Baloncesto
El Mérida Woka On Three cierra la Liga de Invierno 3x3 FEB
Habrá doble representación extremeña en el torneo de Mataró este fin de semana
El Mérida Woka On Three afronta este fin de semana en Mataró la sexta y última jornada de la Liga de Invierno 3x3 FEB con ambición, ilusión y el objetivo de cerrar el campeonato dejando una buena imagen tanto en categoría masculina como femenina.
En el cuadro masculino, el equipo emeritense contará con Sergio Roldán, Miguel de Navas y Eloy Galofré, además de un refuerzo de gran nivel como Edgar San Epifanio, jugador con experiencia en Liga Endesa y competiciones FEB. Su incorporación supone un importante salto competitivo para un bloque que tendrá por delante una fase de grupos especialmente exigente. Compartirá grupo con rivales de gran entidad como PBL Las Rozas y Basket Sa Real Ibiza, ambos vencedores en anteriores paradas del circuito, además de Ontibasket. Los emeritenses debutarán a las 11.00 horas ante PBL Las Rozas, se medirán a Ontibasket a las 13.15 y cerrarán la fase de grupos a las 18.00 frente a Basket Sa Real Ibiza.
También habrá protagonismo extremeño en la competición femenina. El conjunto estará liderado por Andrea Asprella, junto a Ainhoa Ruiz, Arantxa Rodríguez y Natalia Gómez. Las jugadoras del Mérida Woka On Three abrirán su participación a las 11.45 frente a Titans 3x3 Canarias, jugarán después a las 12.35 ante Nyx 3x3 Vitoria y disputarán su último encuentro de la fase de grupos a las 18.20 contra PBL Las Rozas.
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