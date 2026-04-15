Muere José Emilio Santamaría, exjugador del Real Madrid y exseleccionador de España

El que fuera jugador del Real Madrid y seleccionador nacional de España en el Mundial 1982, el uruguayo José Emilio Santamaría, falleció este miércoles a la edad de 96 años.

El Real Madrid, que informó de la muerte, "lamenta profundamente" el fallecimiento de Santamaría al que califica de "una de las más grandes leyendas" del club y del fútbol mundial.

"José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Football (Uruguay), y defendió la camiseta de nuestro club durante nueve temporadas, hasta 1966", señala la nota, que añade que "ganó con el Real Madrid 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos".

Formó parte de "aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid", siempre según el comunicado.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos" del club merengue.

"Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid", asevera.

"Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida", según considera Pérez.

Con el Club Nacional de Football ganó cuatro veces el Campeonato Uruguayo, fue internacional en 25 ocasiones con Uruguay y 16 con España, disputó el Mundial de Suiza en 1954 con la selección uruguaya, y el Mundial de Chile en 1962 con la selección española.

"Como entrenador, Santamaría comenzó su carrera al año siguiente de su retirada como jugador, en la cantera del Real Madrid. Dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Y en 1982, fue el seleccionador español en el Mundial de España", informa el club blanco.

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"Desde 1971, y durante 7 temporadas dirigió al RCD Espanyol en 252 partidos, convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales en la historia del club", señala la nota.