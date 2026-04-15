El regreso al ‘playoff’ se le pone muy a tiro al Al-Qázeres

65 - ALTER ENERSUNAL-QÁZERES EXTREMADURA: Clara Prieto (7), Inés Ramos (13), Nerea Liste (3), Josephine Filipe (15) y Victoria Gauna (6) -cinco inicial- Raquel Laneiro (10), Laura Salmerón (4) , Lucía Méndez (7), Laura Martín (0). 56 - BOSONIT UNIBASKET: Mónica Alonso (2), Cecilia Aldecoa (11), Emma Flórez (7, Linda Van Shaik (9), Tereza Sedlakova (2) -cinco inicial- Nina Padrosa (2), Iria Losada (2), Carolina Sañudo (5), Heather Forster (9) y María Llorente (7). MARCADOR POR CUARTOS: 15-6, 33-22 (descanso), 47-37 y 65-56 (final). ÁRBITROS: Jesús Marín y Rodrigo Gallego. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Multiusos Ciudad de Cáceres. Partido aplazado de la vigesimocuarta jornada de la Liga Femenina Challenge.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura tiró de su mejor virtud, la seriedad, para batir al Bosonit Unibasket en el partido aplazado (65-56) y encarar una autopista hacia el ‘playoff’ de la Liga Femenina Challenge. Tras un año de ausencia, la clasificación será matemática si el próximo domingo (16.45 horas) supera de nuevo en el Multiusos a otro rival directo, el Lima-Horta Barcelona.

No fue un encuentro espectacular del equipo de Jesús Sánchez. Ni falta que hizo. Desde el principio, las cacereñas cogieron un mando que ya no soltaron y, lo que es más importante, nunca dieron sensación de que el partido pudiera escaparse. No terminaron de romper el marcador, pero sí transmitieron una seguridad máxima, justo la que requería la cita. Ya había sucedido algo parecido el pasado sábado ante el Recoletas Zamora, y las consecuencias ya son visibles. Incluso en caso de tropiezo ante el Lima-Horta, seguirían existiendo opciones en la última jornada, en la que tocará visitar al Melilla.

Inicio potente

Mejor, en cualquier caso, no tener que depender de eso. Y no ocurrirá si el Al-Qázeres defiende como lo hizo en el primer cuarto, cuando ahogó por completo al conjunto riojano (15-6). Es una delicia ver a este equipo cuando se emplea a fondo para proteger su aro. Mantuvo esa línea durante los 30 minutos restantes, aunque ya sin tanta contundencia.

Con un ataque equilibrado, en el que el protagonismo estuvo repartido —aunque asomaron los fogonazos esporádicos de Josephine Filipe—, la ventaja seguía siendo interesante al descanso (33-22), aunque aún quedaba rematar la faena.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo continuó interpretando el libreto de Jesús Sánchez con la misma solidez. El Bosonit, que conviene recordar llegaba con una victoria más en la clasificación, lo intentó de todas las maneras, pero nunca consiguió sacar al Al-Qázeres de su tono imperturbable. Tampoco se descolgó del todo, pero era evidente que no le alcanzaba.

Con el duelo entrando en el tramo decisivo y un colchón todavía no definitivo (47-37), llegó el momento de poner en práctica lo que en otras ocasiones no apareció cuando se divisaba la meta: tranquilidad y concentración. El premio fue un final sin sobresaltos y un golpe muy importante a la clasificación: las extremeñas comenzaron la tarde décimas y la terminaron séptimas, en una posición inmejorable para alcanzar el billete hacia la eliminatoria intermedia rumbo a la final a cuatro, que decidirá la segunda plaza de ascenso a Liga Femenina.