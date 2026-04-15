«El del sábado ante el Cáceres Patrimonio va a ser un partido de infarto»

Parece que el que pierda el sábado se queda fuera. ¿Qué partido esperan en Toledo?

Uno de infarto. Cuando el pasado verano fiché por el Toledo y vi en el calendario que nos tocaba contra Cáceres en la última jornada, pensé:«Esperemos no jugarnos nada en juego ese día». Pues toma.

A usted le gustan los partidos grandes, pero esta situación no le hace gracia, ¿no?

Claro que me gustan, pero esto sería mejor evitarlo. Pero bueno, estamos para esto también, es lo bonito del deporte.

Llegan los dos equipos bien, después de dos victorias de mucho peso ante Valladolid y Coto Córdoba, pero el factor campo es para Toledo y eso les da cierta ventaja...

Sí, sí, al cien por cien. Cuando te juegas algo es mejor hacerlo en casa, está claro, aunque también es verdad que te puede dar un poco más de ansiedad, de querer hacerlo bien. Pero más bien nos favorece.

El partido, en sí, parece que va a ser parecido al de la primera vuelta, con aquella ‘no canasta’ de Matteo Strikker en el último segundo y un igualadísimo 95-96...

Sí, y esta vez va a ser parecido en cuanto a lo igualado. No creo que sea un partido en el que ninguno de los dos equipos consiga sacar una ventaja y mantenerla durante todo el encuentro. Puede que ellos tengan momentos mejores, o nosotros, pero se va a igualar.

¿No miran también los otros resultados? Que se den determinadas combinaciones y que al final todo quede entre ustedes.

Nosotros tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros, que es ganar. Obviamente, si al final perdemos y se da la casualidad de que Clavijo pierda en León, que yo lo veo bastante posible, y Ponferrada gane contra Gijón, pues eso ya sería otra historia. Pero bueno, esos son casos aparte. Hay que ganar y olvidarse de lo demás.

Cuéntenos cómo se está encontrando allí.

La verdad es que muy a gusto. A principio de temporada tuve un problema en la clavícula, en un ligamento, y eso me impidió jugar algunos partidos, pero luego muy bien. Una vez que he empezado a coger ritmo, noto que ayudo bastante al equipo. Estoy con buen acierto y me noto con confianza.

Pero usted le habría gustado quedarse en Cáceres, ¿no?

A ver, obviamente yo estaba bien allí. Si hubiese llegado una oferta me lo habría planteado y a lo mejor este año habría sido otra cosa. Pero bueno, esto es así. Hay cambios de directiva, cambios de todo, cada uno tiene sus ideas y es totalmente respetable.

A lo mejor el sábado le gusta menos, pero seguro que le encanta volver a ver a su excompañero Erikas Kalinicenko jugando después de un año, ¿no?

Desde luego. Además, yo también tuve dos lesiones parecidas, así que a toda esta gente que pasa por algo así siempre da gusto verla recuperarse. Sé todo el trabajo que hay detrás, y después de un año volver como está volviendo él, pues la verdad es que es una alegría.

Fernando Sierra, arrodillado ante el Huesca. / Carlos Gil

Ya no va a cambiar nada, pero ¿no piensa que con él todo hubiese sido diferente en aquel ‘playoff’ de ascenso ante el Palmer?

Su ausencia fue clave, está claro. Y creo que no soy el único que lo opina. Nos daba un equilibrio brutal, tanto en defensa como en ataque. Era una pieza muy importante y se notó mucho su ausencia.

¿Qué le parece el Cáceres de estas temporada? Parece más dinámico, más de correr y a lo mejor le habría venido bien a un perfil como el suyo, ¿no?

Posiblemente. La verdad es que el equipo me gusta mucho. Tiene mucha calidad a muchos niveles. El qunteto inicial es brutal. Y luego está Wildens Leveque, que está haciendo una temporada tremenda. ¿Qué vamos a decir de él? Una media de 25 de valoración… no sé cómo se puede hacer eso. Al final es un equipo muy sólido, y es seguro que nos va a costar mucho ganarles.