Fútbol | División de Honor Juvenil
Álex Herrera sustituye a Lopo al frente del Juvenil División de Honor del Badajoz
El que fuera capitán del primer equipo blanquinegro sustituye al ex futbolista tras un paso breve y poco productivo en el que solo pudo ganar uno de los seis encuentros que dirigió
Nuevo cambio en la dirección del Juvenil A del Badajoz. Tras la salida de David del Viejo y la posterior llegada de Alberto Lopo al banquillo blanquinegro, es ahora Álex Herrera el encargado de tomar las riendas del equipo.
La etapa de Lopo ha sido breve y poco productiva. En los seis encuentros que el ex jugador de Espanyol y Deportivo ha dirigido al cuadro blanquinegro solo ha podido sumar una victoria. Los cinco partidos restantes se saldaron con derrotas, especialmente dolorosa la de la última jornada tras caer en casa por 1-4 ante el Valladolid.
Ahora será Álex Herrera, una leyenda del club, el que trate de revertir la situación en los próximos tres choques para evitar el descenso. De este modo, Herrera regresa al club de sus amores, esta vez como técnico, después de no ser renovado tras la conclusión de la pasada campaña.
La Cruz Villanovense en casa, Sporting Hortaleza fuera y Leganés en el Eusebio Bejarano son las tres citas clave que tendrá por delante Herrera para lograr la hazaña.
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