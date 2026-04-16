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Fútbol

El Betis se derrumba en la segunda parte ante el Braga y dice adiós a la Europa League

El equipo de Pellegrini se adelantó con un 2-0, pero después naufragó frente la reacción del conjunto portugués (2-4)

Los jugadores del Braga celebran un gol ante el Betis en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League.

Los jugadores del Braga celebran un gol ante el Betis en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. / AFP7 vía Europa Press

EFE

Sevilla

El Betis cayó ante el Sporting de Braga pese a ponerse 2-0 en el marcador al encajar una incontestable remontada (2-4) en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League y dice adiós a la competición.

Tras el 1-1 de la ida, sendos goles del brasileño Antony (m.13) y del marroquí Abde (m.26) hacían presagiar que el Betis tendría casi hecho el pase a sus primeras semifinales de la Europa League, pero antes del descanso acortó distancias el español Pau Víctor y al comienzo del segundo tiempo el Braga impuso su ley y remontó ante un Betis desconocido Betis, con tantos de Carvalho (m.49), del exmalaguista Horta de penalti (m.53) y del francés Gorby (m.74).

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