El Cacereño persigue un golpe de efecto ante el Celta Fortuna

El Cacereño afronta este viernes una cita de máxima exigencia en su pelea por la permanencia. El equipo de Julio Cobos visita al Celta Fortuna a partir de las 19.00 horas en Balaídos, el histórico estadio del primer equipo celeste, escenario que además acogía este jueves el partido europeo Celta-Friburgo.

La importancia del duelo vuelve a ser capital. La situación clasificatoria sigue al límite para el conjunto verde que está a cuatro puntos del Ourense, que marca la salvación, después de que el cuadro gallego empatara el martes en casa del Real Madrid Castilla.

El reto, que se encara sin Monerris (sanción) y Valdera (lesión), vuelve a ser mayúsculo, ya que enfrente habrá un filial instalado en la zona alta, segundo clasificado del grupo. Cobos reconoció la dificultad del duelo: «En los últimos partidos estamos enfrentándonos a equipos que están jugando por la parte de arriba, esta vez a otro filial, parecido al del Athletic», señaló. Sobre el rival, añadió: «Buenos jugadores, algunos de ellos ya han debutado en el primer equipo, con una buena dinámica».

El técnico de Valdehornilos dejó claro que la necesidad aprieta. «Nosotros estamos muy necesitados, es más de lo mismo, necesitamos seguir ganando», afirmó. En ese sentido, destacó la línea ascendente del equipo: «Hemos sido capaces de empatar en Tenerife, hemos conseguido una victoria muy importante en nuestro campo y queremos continuar con esa buena racha», remarcó.

El vestuario llega reforzado tras el último triunfo. «Lógicamente cuando se gana, pues las semanas son más alegres», explicó Cobos, aunque sin perder de vista la realidad: «Pase lo que pase en este siguiente partido, vamos a tener que seguir trabajando mucho». Aun así, el mensaje es ambicioso: «Seguimos vivos en Liga y tenemos unas ganas tremendas de poder salvar la categoría».

Sobre el plan de partido, el entrenador del equipo verde fue claro: «¿Cómo se le puede ganar al Celta Fortuna? Desde luego, haciendo o intentando que no se sientan cómodos”. Y desarrolló su análisis: «Tiene muchísima calidad, triangulan muy bien tienen jugadores muy desequilibrantes". La clave estará en competir bien atrás y aprovechar las ocasiones: “Hay que intentar que no se sientan cómodos y después, las veces que nosotros seamos capaces de atacar, ser dañinos».

El doloroso precedente

Cobos también recordó el precedente de la primera vuelta, decidido en los últimos instantes con un gol fallado con 2-1 y uno del oponente en la siguiente jugada, la última del partido. «La suerte no estuvo de nuestro lado, no estaría mal que caiga de nuestro lado ahora», comentó. El técnico insistió en que la fortuna hay que ganársela: «Para que la suerte caiga de nuestro lado es muy importante que nosotros la trabajemos».

El técnico no firma el empate. «No, no, nosotros vamos a intentar ganar el partido», aseguró con rotundidad cuando se le cuestionó sobre si le vale el empate. Y añadió: «Yo quiero ganar los tres puntos, nosotros vamos a preparar el partido para ganar los tres puntos».

Centrados en sí mismos

Sobre el empate del martes entre el Castilla y el Ourense, fue claro su diagnóstico: «Regular», admitiendo que lo ideal habría sido una derrota del rival directo. En cualquier caso, volvió a centrar el foco en lo propio: «Lo importante está en el partido del Celta y que nosotros seamos capaces de ganar partidos, y eso sí que nos puede llevar a salvar la categoría».

Sin hacer cuentas a largo plazo, el mensaje sigue inmutable: ir partido a partido. «Depende mucho de lo que seamos capaces de conseguir», explicó Cobos, que remató con una reflexión significativa: «Vamos a ver si somos capaces de demostrar que nosotros nos estamos jugando más que ellos». En Balaídos, ante un rival ubicado la segunda plaza, el equipo verde buscará tres puntos vitales para seguir creyendo en la salvación.