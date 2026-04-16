Fútbol. Primera Federación
Cuatro jugadores del Mérida dan ánimos a niños y jóvenes enfermos
Gaizka Martínez, Carlos Doncel, Luis Pareja y Pipe estuvieron acompañados por la mascota 'Romanito'
Los jugadores del Mérida Gaizka Martínez, Carlos Doncel, Luis Pareja y Pipe visitaron a niños y jóvenes ingresados en el hospital de la capital autonómica en una iniciativa ya habitual dentro de la temporada del club. También participó ‘Romanito’, la mascota de la entidad. Durante la jornada, los futbolistas entregaron camisetas a los pequeños hospitalizados para dejarles un recuerdo y compartir con ellos un momento de cercanía e ilusión. Desde el club trasladaron un mensaje de apoyo a los niños y a sus familias, recordando además su lema, «un romano nunca se rinde», en estos momentos delicados.
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