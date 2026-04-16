Juan Carlos Antúnez: «Queremos que las jugadoras extremeñas vuelvan a la región»

La temporada del Sport Extremadura quedará marcada como una de las más brillantes de su historia reciente, culminada con un ansiado ascenso que confirma el crecimiento del proyecto. Al frente del equipo, Juan Carlos Antúnez hace balance de un curso lleno de retos, desde un inicio complicado hasta una racha imparable que llevó al conjunto verdinegro al liderato. En esta entrevista, el técnico no solo analiza las claves deportivas del éxito, sino que también mira al futuro con ambición, poniendo el foco en consolidar al equipo en una categoría superior y en recuperar el talento extremeño para seguir impulsando el fútbol femenino en la región.

¿Qué sensaciones le deja este nuevo ascenso al frente del Sport Extremadura?

Lo primero que sentí tras el partido fue tranquilidad. Había vivido sensaciones parecidas y esta fue de paz, de objetivo logrado. Hemos puesto este proyecto en un sitio en el que puede sobrevivir por sí mismo, en el que estará reconocido, con audiencia y la posibilidad de seguir creciendo.

Repasando la temporada, en la segunda jornada se sufre una abultada derrota en casa del Granada B por 5-0, ¿es este el punto de inflexión?

Fue un accidente pero no llegó a serlo del todo. Vivimos todo lo que fue el proceso de adaptación a una nueva categoría en un solo partido. Todos los errores que tuvimos fueron penalizados por el rival y nosotros no acertamos en ninguna de las acciones que tuvimos. Esa derrota nos alertó y vimos que esta categoría era diferente.

Tras esa derrota, el equipo cambia el chip y enlaza ocho victorias consecutivas que ya lo sitúan en la cabeza de la tabla. ¿Qué cambia?

Cambia el hecho de ver al equipo día a día. Después de tantos años en el fútbol femenino he comprobado que la jugadora se convence al ver la evolución. La plantilla empieza a ver que cuidar los detalles y estar alerta durante los 90 minutos se traduce en el campo. Conseguimos mejorar el porcentaje de acierto-error y en los meses próximos a Navidad vemos un nivel muy alto. El convencimiento de que las cosas que se trabajan se cumplen convence a la jugadora.

Todo ello teniendo en cuenta que en verano el equipo cambia por completo.

El grupo tiene mucha importancia. Hicimos 14 incorporaciones en verano y el hecho de hacer un equipo rápido, tanto dentro como fuera del terreno de juego, lo trabajamos en la pretemporada. Mejoramos a nivel táctico con el paso de las semanas de competición, porque queríamos que en las primeras jornadas el bloque fuera reconocible. Las jugadoras han ayudado mucho en ese proceso.

¿Hay un momento de vértigo cuando la derrota ante el Málaga deja a las blanquiazules a solo cinco puntos?

Hubo dudas en ese momento. Dos jornadas antes perdimos ante el Pozuelo en un partido muy raro y en solo quince días vivimos una situación que no experimentábamos desde la segunda jornada. En ese momento, entre las jugadoras con más experiencia, como Espe Cuello que ha sido fundamental, y el cuerpo técnico transmitimos tranquilidad sin relajación. Parecía que el equipo iba a ganar la liga en enero y eso acaba llegando al vestuario y contagia. Sufrimos algo de miedo, pero ese miedo también nos hizo reaccionar.

Tras esa derrota el equipo consigue encadenar una nueva racha de victorias que, sumada a los pinchazos de los rivales más próximos deja el campeonato muy cerca.

Fue vital no fallar en partidos ante equipos de la zona baja de la tabla. Hemos logrado hacer 12 de 12 puntos posibles en Canarias cuando el equipo que más puntos ha conseguido ha sido siete. Son viajes duros y es fácil dejarse puntos. Hemos cuidado cada uno de esos partidos como si fueran ante equipos de la parte alta. También conseguimos recuperar el mejor estado físico de jugadoras importantes como Ana Herrera y Amanda y eso ha influido mucho.

Una vez se consigue el ascenso, ¿qué objetivos se marca el club en Primera Federación?

La idea es buscar estar lo más arriba posible. Queremos salvarnos cuanto antes para poder optar a cotas mayores. También queremos darle mayor entidad extremeña al equipo. El hecho de no tener ningún club en el fútbol profesional ha provocado que las jugadoras de la región se marchen. Queremos que vuelvan. Un equipo como el nuestro debe tener jugadoras de la región.

Y el proyecto del Sport, del que forma parte desde el inicio, ¿qué objetivo se marca a largo plazo?

El techo viene dado por la situación económica, que hoy en día es positiva. No somos ricos pero usamos nuestros recursos de forma inteligente y no hacemos falsas promesas. Después, la idea que tenemos es llevar el equipo a Liga F. Creemos que es posible y que tenemos opciones. Después necesitamos un buen respaldo porque no es sencillo llegar a Primera División. Solo ocho ciudades de España tienen equipo en Liga F y creemos que Badajoz puede ser una de ellas porque cumplimos los requisitos para lograrlo.