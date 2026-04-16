Entrevista | Álvaro Palazuelos Jugador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad
«La muerte de ‘Chipi’ nos ha dado una energía extra y nos ha unido más»
Nacido en la pequeña localidad cántabra de Santa María de Cayón el 13 de abril de 1999, es un tirador fiable (39,4% en triples, 8,8 puntos). La entrevista, en la que se muestra optimista respecto al decisivo partido del sábado ante el Toledo, se produce tras invitar a sus compañeros a unas tortillas de patatas por su cumpleaños que presume de haberlas hecho él mismo, «poco cuajadas».
¿Qué ambiente se respira en el vestuario antes del encuentro de este sábado ante Toledo?
Veo al equipo con muchas ganas. Es un partido importante, lógicamente clave, y creo que estaba marcado en el calendario desde hace tiempo. No esperábamos llegar a esta situación de jugarnos el ‘playoff’ en la última jornada, pero se ha dado así. Estamos todos muy concentrados y preparados.
¿Les habría gustado jugarlo en casa, aunque al menos no estarán solos ya que se ha completado de aficionados el autobús que se había fletado?
Siempre es mejor jugar en casa, y más después del último partido ante el Valladolid el pasado sábado, en el que sentimos de verdad esa conexión con la afición. Nos encontramos muy cómodos, con una energía extra gracias al ambiente. Creo que han sido los partidos con mejor entrada de la temporada y lo hemos notado mucho.
«No he tenido una temporada brillante hasta ahora, no he estado tan acertado como esperaba»
Fue un día muy especial también por todo lo que se vivió durante la semana con la muerte del director deportivo del club, Lorenzo Díaz ‘Chipi’, ¿no?
La verdad es que ha sido un palo muy grande para el equipo. No esperábamos que pasara algo así. Durante los días anteriores el baloncesto pasó totalmente a un segundo plano. No pensábamos en otra cosa que no fuese en el desenlace que tuvo. Pero también creo que eso nos ha dado una energía extra, nos ha unido más y nos ha hecho querer hacerlo también por ‘Chipi’.
Era alguien que siempre estaba muy presente en el día a día del grupo, casi un jugador más...
Totalmente. Siempre decía lo mismo: «A ganar». Habláramos de lo que habláramos, al final terminaba con esa frase. Y creo que el otro día ya notamos ese impulso extra. Esperemos seguir con esa motivación en el partido de Toledo y en los posibles ‘playoffs’. Diría que ha sido de los directores deportivos más cercanos que he tenido. Al final, muchos estamos aquí gracias a él, lógicamente también gracias a Jacinto [Carbajal, el entrenador] y al cuerpo técnico. En los momentos malos sin duda ha sido la persona que más ha confiado en nosotros. Todos hemos pasado por momentos complicados esta temporada y él siempre estaba ahí, apoyándonos y transmitiéndonos que todo iba a salir bien. Ha sido un golpe muy duro.
¿Qué partido espera en Toledo? Es un rival que también llega bien tras ganar en Córdoba...
Sí. La cancha de Toledo es muy complicada. De hecho, creo que solo han ganado allí dos equipos esta temporada. Ellos van a salir con un nivel físico muy alto, igual que nosotros, porque ambos nos jugamos la temporada en un solo partido. Es literalmente una final. En este tipo de encuentros creo que marca mucho la diferencia el control de las emociones, sobre todo en los momentos malos, porque siempre hay parciales en contra o fases en las que las cosas no salen. Hay que saber estar.
¿Y ejercer como locales puede volverse también en su contra por la presión si no van saliéndoles las cosas?
Sí, por supuesto. Jugar en casa siempre es algo positivo, está claro, pero en un partido así también pueden sentir esa presión. Veremos cómo va el encuentro, pero ya digo que gestionar bien esas emociones va a ser muy importante.
¿Y usted cómo se encuentra? ¿Está siendo la temporada que esperaba cuando fichó?
Creo que no he tenido una temporada brillante hasta ahora. He tenido momentos en los que no he estado tan acertado como esperaba o como había estado otros años. Quizá en algunos partidos no he aparecido tanto como me habría gustado. Pero intento centrarme en lo que queda. Confío plenamente en el equipo, me siento cómodo aquí y espero aportar lo máximo posible en estos partidos, empezando por Toledo.
Ahora además se ha quedado una línea exterior muy competitiva. Hace unos meses parecía que faltaban efectivos y ahora casi hay ‘overbooking’ con cinco o seis jugadores para dos posiciones...
Sí, es verdad. Hubo una fase en la que teníamos que jugar demasiados minutos, con una rotación muy corta. Había jugadores disputando 25 o 30 minutos por partido casi sin relevo. Ahora, en cambio, con la vuelta de Erikas [Kalinicenko], que ya nos está ayudando muchísimo como se vio ante Valladolid, tenemos un equipo más largo, con capacidad para apretar más y dar una intensidad extra que antes quizá no podíamos mantener. Ahora la intensidad tiene que ser máxima en todo momento, y más en un partido así, sabiendo que el que salga desde el banquillo va a aportar como mínimo lo mismo que tú.
«El partido de Toledo es literalmente una final y marcará la diferencia el control de las emociones»
Usted viene del grupo Este, del Benicarló. Siempre está el debate de cuál de los dos grupos de Segunda FEB tiene más nivel. ¿Qué opinión tiene?
En el otro grupo hay más diferencia entre los de arriba y los de abajo. Si se ve la clasificación, en el Oeste está todo mucho más apretado. Nosotros nos podemos quedar fuera del ‘playoff’ estando a solo cuatro victorias del líder. Eso es una barbaridad.
De hecho, el Cáceres fue campeón del grupo Oeste la pasada temporada con 16 victorias y ahora se puede quedar fuera del ‘playoff’ con 14...
Sí, justo estaba leyendo hoy ese dato y me sorprendió mucho. Son cosas que en el otro grupo no suelen pasar. Por eso digo que allí suele haber más diferencia entre los primeros y el resto. Pero bueno, lo importante ahora es entrar. Luego, muchas veces, tampoco cambia tanto entrar quinto, sexto, séptimo u octavo. Lo fundamental es llegar bien al momento decisivo, con confianza. Y el factor cancha, en estos casos, y siendo a ida y vuelta, yo no lo considero tan determinante.
Si se clasifican para el ‘playoff’ lo harán con el impulso anímico de haberlo logrado tras una victoria fuera de casa...
Ahora mismo no estamos pensando en eso. Lo único que tenemos en la cabeza es este partido. Aunque realmente este partido de Toledo es ya como uno de ‘playoff’, como unos cuartos de final. Si ganamos, ya veremos en qué posición entramos, si sextos, séptimos u octavos, pero lo bueno es que depende de nosotros mismos.
Otra lectura que se hace mucho es que da pena esa primera vuelta, porque con un par de victorias más ahora estarían mucho mejor situados...
Está claro. Hay dos o tres partidos que se nos escapan al final y con tres victorias más estaríamos empatados con el líder o muy cerca. Pero esta liga está tan igualada que, aun estando a solo tres partidos del liderato, te puedes quedar fuera del ‘playoff’. Es una pena por esa primera vuelta, sí. Porque además hemos sido el mejor equipo de la segunda vuelta y aun así nos podemos quedar fuera. Es un dato duro, pero es lo que toca. Ahora solo queda llegar bien y competir al máximo.
