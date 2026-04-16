Fútbol | Segunda Federación Femenina
El Sport Extremadura celebra su triunfo en el Ayuntamiento de Badajoz
Las verdinegras celebraron su ascenso en el consistorio pacense con el reconocimiento institucional y el reto de consolidarse en la nueva categoría
El Sport Extremadura fue recibido este jueves en el Ayuntamiento de Badajoz tras firmar una temporada histórica que culminó con el campeonato del Grupo 3 de Segunda Federación Femenina y el ascenso a Primera Federación. Plantilla y cuerpo técnico compartieron el reconocimiento institucional después de un logro que consolida el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad.
El concejal de Deportes, Juan Parejo, abrió el acto destacando el impacto social del equipo. «Es un honor teneros hoy aquí. Sois el espejo en el que se miran muchas chicas, una referencia para cientos de ellas que aspiran a ser como vosotras», señaló. Además, subrayó el respaldo institucional. «Habéis tenido el apoyo económico, logístico e institucional y lo seguiréis teniendo. Todo lo que ha estado en nuestra mano se os ha proporcionado y habéis respondido con resultados».
Por su parte, el técnico Juan Carlos Antúnez agradeció el acompañamiento recibido durante el curso y puso la vista en el futuro inmediato. «Gracias por el apoyo mostrado y por estar, que es igual de importante. Ahora tocan dos semanas de disfrutar y recargar las pilas para afrontar un reto como el de la próxima temporada», explicó.
El presidente del club, Fernando Pons, quiso poner en valor la trayectoria reciente de la entidad. «Llevamos dos años fantásticos y no hay dos sin tres. Vamos a intentar estar aquí el año que viene», afirmó con ambición. No obstante, también apeló a la prudencia. «Es difícil, pero no nos conformamos. Tendremos necesidades, pero ahora es momento de dar las gracias». Además, recordó el papel clave de la Copa de la Reina. «Ha sido un hito y un punto de inflexión para el club», confesó.
La capitana, Espe Cuello, habló en nombre del vestuario y lanzó un mensaje de continuidad. «Gracias por apoyarnos. Seguiremos trabajando para llevar el fútbol femenino pacense a lo más alto», expresó con sencillez.
Cerró el acto el alcalde, Ignacio Gragera, quien destacó el nivel alcanzado por el equipo. «Nos estamos mal acostumbrando a un nivel excelso. Disfrutamos mucho con vosotras y con vuestros éxitos», aseguró. Además, puso en valor el papel del equipo como referente. «Os habéis convertido en un ejemplo y eso es bonito, pero también una responsabilidad». El edil concluyó animando a seguir en esa línea. «Disfrutad del momento y a por el próximo reto», finalizó.
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
- Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
- Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres
- La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo
- Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas
- El anuncio de cierre de Band en Plasencia reabre el debate sobre el futuro del comercio textil en la ciudad