El Sport Extremadura celebra su triunfo en el Ayuntamiento de Badajoz

El Sport Extremadura fue recibido este jueves en el Ayuntamiento de Badajoz tras firmar una temporada histórica que culminó con el campeonato del Grupo 3 de Segunda Federación Femenina y el ascenso a Primera Federación. Plantilla y cuerpo técnico compartieron el reconocimiento institucional después de un logro que consolida el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad.

El concejal de Deportes, Juan Parejo, abrió el acto destacando el impacto social del equipo. «Es un honor teneros hoy aquí. Sois el espejo en el que se miran muchas chicas, una referencia para cientos de ellas que aspiran a ser como vosotras», señaló. Además, subrayó el respaldo institucional. «Habéis tenido el apoyo económico, logístico e institucional y lo seguiréis teniendo. Todo lo que ha estado en nuestra mano se os ha proporcionado y habéis respondido con resultados».

Por su parte, el técnico Juan Carlos Antúnez agradeció el acompañamiento recibido durante el curso y puso la vista en el futuro inmediato. «Gracias por el apoyo mostrado y por estar, que es igual de importante. Ahora tocan dos semanas de disfrutar y recargar las pilas para afrontar un reto como el de la próxima temporada», explicó.

El presidente del club, Fernando Pons, quiso poner en valor la trayectoria reciente de la entidad. «Llevamos dos años fantásticos y no hay dos sin tres. Vamos a intentar estar aquí el año que viene», afirmó con ambición. No obstante, también apeló a la prudencia. «Es difícil, pero no nos conformamos. Tendremos necesidades, pero ahora es momento de dar las gracias». Además, recordó el papel clave de la Copa de la Reina. «Ha sido un hito y un punto de inflexión para el club», confesó.

La capitana, Espe Cuello, habló en nombre del vestuario y lanzó un mensaje de continuidad. «Gracias por apoyarnos. Seguiremos trabajando para llevar el fútbol femenino pacense a lo más alto», expresó con sencillez.

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Cerró el acto el alcalde, Ignacio Gragera, quien destacó el nivel alcanzado por el equipo. «Nos estamos mal acostumbrando a un nivel excelso. Disfrutamos mucho con vosotras y con vuestros éxitos», aseguró. Además, puso en valor el papel del equipo como referente. «Os habéis convertido en un ejemplo y eso es bonito, pero también una responsabilidad». El edil concluyó animando a seguir en esa línea. «Disfrutad del momento y a por el próximo reto», finalizó.