La Universidad de Extremadura cierra el XLIV Trofeo Rector con la entrega de premios en Badajoz

La Universidad de Extremadura ha puesto este miércoles el broche final al XLIV Trofeo Rector con la disputa de las finales y la posterior entrega de premios en las instalaciones deportivas del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (Safyde), en el campus de Badajoz.

El Trofeo Rector de la UEx es una de las citas deportivas más emblemáticas del calendario universitario regional. Tras varios meses de competición, iniciada en octubre, la jornada final ha reunido a los mejores equipos y deportistas de ambas provincias en un ambiente marcado por la convivencia, el esfuerzo y el espíritu universitario.

Desde primeras horas de la mañana, cerca de 150 universitarios han competido en los encuentros decisivos, después de superar las fases previas celebradas en los campus de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, así como las fases provinciales, concluidas antes de Semana Santa.

3.000 participantes totales

En total, alrededor de 3.000 miembros de la comunidad universitaria —entre personal docente e investigador, estudiantes y personal técnico, de gestión y de administración y servicios— han participado en esta edición número 44, organizada por el Safyde.

La competición ha abarcado un amplio abanico de disciplinas, entre ellas baloncesto, baloncesto 3x3, fútbol sala, fútbol 7, voleibol mixto, ajedrez, pádel en sus distintas categorías, bádminton, tenis, tenis de mesa, pickleball y campo a través.

El acto de clausura, conducido por el director técnico del Safyde, Miguel Ángel Encinas, se ha celebrado en el pabellón polideportivo del campus de Badajoz y ha estado presidido por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández. Le han acompañado el director del Safyde, Antonio Antúnez; el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho; la vicerrectora de Extensión Universitaria, María Teresa Terrón; y el gerente de la UEx, Juan Francisco Panduro.

Entrega de trofeos a Ciencias, vencedor absoluto. / Cedida

Durante su intervención, Antonio Antúnez ha subrayado que, “después de tantos meses de competición hemos disfrutado de las finales con la participación de equipos de todos los centros”, al tiempo que ha trasladado su “enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes”. El director del SAFYDE ha destacado también “el trabajo fundamental que realiza el equipo del Safyde para que la competición se desarrolle”, así como el respaldo institucional recibido “gracias al apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de la Dirección General de Deportes”.

Doble esfuerzo

Por su parte, José Alberto Cacho ha felicitado a los participantes y ha puesto en valor el esfuerzo que supone compaginar estudios y deporte: “Enhorabuena a todos los participantes; sabemos que en la etapa en la que estáis compaginando los estudios con la práctica deportiva es uno de los objetivos principales que perseguimos desde la Fundación a través de este tipo de actividades en colaboración con la Universidad de Extremadura”. Asimismo, ha añadido que “tenemos que intentar seguir llevándoos a los Campeonatos de España universitarios para que sigáis defendiendo Extremadura y cosechando éxitos”.

El rector, Pedro Fernández Salguero, ha cerrado el turno de intervenciones con un mensaje de reconocimiento: “Quiero daros la enhorabuena a todos los que habéis participado, un claro síntoma de interés por la Universidad, y una felicitación especial para todos los deportistas que habéis ganado”. Además, ha agradecido el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte y “a todo el personal del SAFYDE por su dedicación y trabajo”, subrayando que “estamos haciendo un esfuerzo importante por fomentar el deporte en la Universidad”.

En este sentido, Fernández Salguero ha incidido en que “tenemos que cuidarlo, porque ayuda a crear ambiente y vida universitarios. Estos eventos son muy importantes para crear Universidad”.

Tras las intervenciones, se ha procedido a la entrega de trofeos a los equipos y deportistas vencedores, poniendo así el punto final a la competición.