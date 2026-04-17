Voleibol
El Arroyo ya planifica la nueva temporada en Primera Nacional
El club da pasos para construir la nueva plantilla y abre las puertas de su directiva
Cerca de un mes después de la conclusión del Campeonato de Superliga Femenina 2 (SF2), el Extremadura Arroyo cambia el chip y diseña ya su futuro con el equipo sénior en Primera División Nacional, mientras el resto de equipos de cantera, verdadera piedra angular del proyecto deportivo, continúa con su rutina de entrenamientos y formación.
En los últimos días, las jugadoras foráneas que formaban parte del equipo de SF2 esta temporada han ido marchándose a sus países y provincias de origen, Sara Gabrielly, Brenda Arango y Laura Lozoya, mientras Juana Giardini y Silvia Martínez lo harán en próximas jornadas.
El próximo martes la junta directiva ha convocado una reunión con las jugadoras canteranas sénior, júnior y juveniles del club, con el objetivo de conocer su parecer al respecto de continuar la próxima campaña en Primera.
Una vez conocido el número de voleibolistas que quieren continuar en la disciplina del primer equipo, el presidente, Adolfo Gómez, y sus directivos comenzarán a dar los primeros pasos para conformar esa plantilla.
Asimismo, la junta directiva ha decidido buscar a nuevas personas que se adhieran al proyecto y quieran formar parte del ente rector del voleibol en Arroyo de la Luz.
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