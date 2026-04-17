BCB afina el ascenso y el CBA se despide de la Tercera FEB

La temporada regular de la Tercera FEB llega a su fin sin nada ya en juego para los equipos pacenses. El Vítaly La Mar BCB continúa afinando su preparación de cara a la eliminatoria por el ascenso a Segunda FEB, mientras que el City of Badajoz Academy afronta las últimas jornadas con el objetivo de despedirse de la categoría con dignidad y buenas sensaciones.

El conjunto dirigido por Pablo Cuevas recibirá este sábado a partir de las 19.00 horas al Peñarroya, noveno clasificado, en el pabellón de La Granadilla. Será el último compromiso liguero en casa antes del gran reto de la temporada. En el encuentro de la primera vuelta, los pacenses se impusieron en un ajustado duelo por 78-81, lo que anticipa un choque exigente ante un rival histórico en la categoría.

Por su parte, el City of Badajoz Academy, dirigido por Jesús Porras, cerrará la temporada y su paso por la competición visitando al Atica Sevilla CB Coria, séptimo clasificado, también este sábado a partir de las 19.00 horas. En la primera vuelta, los corianos fueron superiores y se llevaron la victoria por 60-89, en un encuentro en el que los extremeños no pudieron competir de tú a tú.

Rival del ascenso en el Grupo D-A

En el Grupo D-A, Damex UDEA Algeciras y Jaén Paraíso Interior FS comparten la parte alta de la clasificación con un balance de 23-2, aunque los algecireños mantienen ventaja en el average y podrían certificar el liderato este fin de semana ante el Hospital Ochoa CB Marbella, quinto clasificado.

Por su parte, el Jaén Paraíso Interior se medirá al CB Novaschool Rincón de la Victoria, séptimo en la tabla. El equipo que finalice como líder del grupo será el rival del Vítaly La Mar BCB en la eliminatoria de ascenso a Segunda FEB, una serie a doble partido que decidirá el salto de categoría.