El Cacereño, arrollado en Vigo

3 - CELTA FORTUNA: Coke Carrillo; Pablo Gavilán, Anxo Rodríguez, Pablo Meixús, Jan Oliveras (Ribes, min. 78); Adrià Capdevila (Ángel Arcos, min. 60), Hugo Burcio; Óscar Marcos, Andrés Antañón (Dela, min. 68), Hugo González (Khayat, min. 78); y Álvaro Marín (Somuah, min. 68). 0 - CACEREÑO: Álex Quevedo; Emi Hernández, Iván Martínez (Conesa, min. 78), Javi Barrio, Adrián Crespo (Iván Fernández, min. 46), Joserra; Palacín, Guti (Kaptoum, min. 72), Javi Ajenjo (José Alonso, min. 78), Berlanga; y Diego Gómez (César Gómez, min. 72). GOLES: 1-0 (min. 12): Adrián Crespo (p.p.). 2-0 (min. 65): Álvaro Marín. 3-0 (min. 83): Dela. ÁRBITRO: Crespo Puente, del colegio cántabro. Amonestó a los locales Hugo Burcio y Somuah; y a los visitantes Conesa, Javi Barrio, Emi Hernández e Iván Fernández. INCIDENCIAS: 1.013 espectadores en el estadio Balaídos en encuentro de la trigesimotercera jornada de la Primera Federación (grupo 1).

El Cacereño regresó de vacío de Balaídos tras caer con claridad (3-0) ante un Celta Fortuna que impuso su ley desde el inicio. Los extremeños, castigados por la eficacia del filial celeste, nunca terminaron de sentirse cómodos en un partido que se les puso muy cuesta arriba demasiado pronto. Aunque intentaron reaccionar antes del descanso, la falta de acierto ofensivo y la superioridad local acabaron por condenar a un equipo que se desdibujó tras el paso por vestuarios. La derrota complica aún más la situación de los de Julio Cobos, que siguen obligados a reaccionar para alejarse de la zona baja.

Golpe casi al inicio

El encuentro comenzó de la peor manera posible para el conjunto visitante. Apenas habían transcurrido 12 minutos cuando un tanto en propia puerta de Adrián Crespo adelantó al Celta Fortuna y obligó al Cacereño a remar contracorriente desde muy pronto. El golpe dejó tocado al equipo extremeño, que tardó en asentarse sobre el césped de Balaídos mientras los locales manejaban el partido con la tranquilidad que da jugar con ventaja.

Iván Martínez presiona a un rival. / Pedro Mina / El Faro de Vigo

Pese a ello, el Cacereño trató de reaccionar. Diego Gómez protagonizó el primer aviso con un remate alto, y poco después el filial gallego respondió con una ocasión muy clara de Hugo Burcio, que estrelló un disparo en el travesaño en el minuto 24. Antes de la media hora, los de Cobos rozaron el empate con un lanzamiento de Berlanga desde la frontal que obligó a Coke Carrillo a lucirse con una gran intervención. Con el paso de los minutos, el Celta Fortuna volvió a hacerse con el control a través de largas posesiones y el Cacereño alcanzó el descanso con vida, aunque con evidentes dificultades para generar peligro.

Sentencia tras el descanso

Después del intermedio, Julio Cobos movió ficha e introdujo a Iván Fernández en busca de una reacción. Sin embargo, el encuentro entró en una fase espesa, con escasas ocasiones y con el Celta Fortuna manteniendo el mando del juego. Cuando el Cacereño parecía tener todavía opciones de meterse en el partido, llegó la acción que terminó de decantarlo todo.

En el minuto 65, una pérdida de Álex Quevedo permitió al conjunto gallego montar una acción rápida que acabó con asistencia para Álvaro Marín, encargado de firmar el 2-0. El tanto fue un golpe demasiado duro para los extremeños, que vieron cómo el partido se les escapaba definitivamente. Aun así, Diego Gómez probó de nuevo a Coke Carrillo con un disparo que el guardameta resolvió sin excesivos problemas.

Celebración de un gol local. / RC Celta de Vigo

Un final sin respuesta

Con el marcador ya muy en contra, el Cacereño fue perdiendo presencia y el Celta Fortuna pasó a jugar con mayor comodidad, moviendo el balón y desgastando anímicamente a su rival. Los visitantes no encontraron la manera de volver a meterse en el partido y terminaron ofreciendo una imagen frágil en los últimos compases.

Ya en el tramo final, Dela cerró la cuenta con el 3-0 en el minuto 83, culminando una acción que confirmó la superioridad local y dejó sentenciado el choque. El resultado final reflejó con justicia lo visto sobre el terreno de juego: un Celta Fortuna sólido, eficaz y superior ante un Cacereño que volvió a mostrar problemas para competir lejos de casa y que ve cómo la permanencia se convierte en un desafío cada vez más complicado.