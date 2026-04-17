Cáceres Patrimonio: ‘Playoffs’ o nada en Toledo

Es un tópico manido en el deporte, pero sí: el partido que disputan este sábado a partir de las 20.00 horas el Toledo y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad es una final. El ganador no levantará una copa, sino una clasificación para los ‘playoffs’ de la Segunda FEB. El que pierda, salvo rara combinación de otros resultados, dará por concluida la temporada sin duda con un sabor amargo.

En el carrusel emocional que está siendo la segunda vuelta del conjunto de Jacinto Carbajal, este posible último episodio se afronta con muchas ganas de prolongar la novela. Probablemente lo merece el equipo con mejor balance en esta segunda mitad de la liga regular, un 9-3 que en condiciones normales habría dado ya la clasificación para las eliminatorias. Sin embargo, el deficiente arranque aún se paga y habrá que jugarse el todo por el todo en un ambiente presumiblemente hostil. Al menos habrá un puñado de seguidores extremeños en la grada del pabellón Javier Lozano, pero la misión es complicada.

Más lo es todavía que el Círculo Gijón, ya descendido, le gane al Ponferrada, otro de los equipos implicados en la lucha por entrar entre los ocho primeros, y algo menos que la Cultural Leonesa supere al Clavijo. Si se dan esas dos circunstancias el Cáceres sí que alcanzaría la ansiada octava plaza. No obstante, es un escenario que no se contempla. La meta es ganar y empezar a pensar en ese momento en el rival, procedente del grupo Este, que correspondería en un pulso a doble partido.

Luis García, baja definitiva

El momento cumbre lo afrontan los verdinegros con una ausencia importante y ya definitiva para lo que resta de campaña: ante el Valladolid, Luis García se volvió a hacer daño en su hombro lesionado anteriormente y tendrá que ser operado, por lo que no volverá a las pistas hasta la 2026-27, al igual que Juan Santos. Pearse Uniacke vuelve así a tomar protagonismo en la rotación interior, que contará con la ayuda también de Erikas Kalinicenko y Matteo Strikker actuando como ‘cuatros abiertos’.

Aparte de este disgusto, el momento del Cáceres pinta optimista. El club va digiriendo como puede el trágico fallecimiento de Lorenzo Díaz ‘Chipi’ la pasada semana, siempre con la bandera de que lo que le hubiese gustado al director deportivo es que la plantilla que formó el pasado verano compitiese hasta el final y, por qué no, luchase por recuperar la Primera FEB para la ciudad.

El luctuoso suceso ha servido al menos de motivación extra y factor de unión para el vestuario, según se sostiene sin tapujos. «Llegamos con mucha energía, con mucha ilusión, decididos a pelear por una plaza de ‘playoff’ en un duelo a cara o cruz», señaló Jacinto Carbajal este viernes. El técnico explicó que la semana ha sido más tranquila que la anterior y señaló que el grupo ha ido recuperando la rutina «sin olvidar lo ocurrido», aunque con el baloncesto ya de nuevo en primer plano.

Depender de uno mismo

Carbajal destacó que el equipo se ha ganado en esta segunda vuelta la posibilidad de depender de sí mismo para entrar en las eliminatorias por el ascenso y subrayó la confianza del vestuario antes de un encuentro decisivo. «De ganar entramos en ‘playoff’ y de perder se habrá acabado la temporada, pero ahora mismo no contemplamos otra cosa que no sea la victoria», afirmó. En ese sentido, recalcó que el equipo quiere trasladar a la pista el buen momento que, a su juicio, atraviesa, «como demostramos en el último encuentro ante el Valladolid». Aquel 98-85 dejó buenas sensaciones, sobre todo a nivel ofensivo.

Sobre el choque ante Toledo, advirtió de que será «un partido exigente, en el que habrá que controlar las emociones». Recordó que será el tercer enfrentamiento del curso entre ambos tras los de Copa España y la primera vuelta. El conjunto castellanomanchego ganó los dos, jugados en el Multiusos (63-70 y 95-96), precedentes que ahora deben quedar muy atrás en una circunstancia tan especial. La temporada está en juego en 40 minutos.