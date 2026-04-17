La extremeña Paula Josemaría se clasifica para la gran final de Egipto

La extremeña Paula Josemaría dio este viernes un paso más en el P2 de Newgiza (Egipto) al clasificarse para la final del torneo. La jugadora cacereña, formando pareja con Bea González, se impuso en semifinales a Andrea Ustero y Ari Sánchez por un sólido 6-2 y 6-3, en un encuentro que resolvieron con autoridad para asegurar su presencia en la pelea por el título. La presencia de Ari Sánchez añadía además un componente especial al duelo, ya que fue la compañera de Paula durante los últimos años.

Reto por el título

La jugadora de Moraleja buscará ahora un nuevo trofeo ante una pareja de máximo nivel, ya que en la final se medirá a Gemma Triay y Delfi Brea, que también avanzaron este viernes tras superar en semifinales a Marta Ortega y Martina Calvo por 6-0 y 6-3. El duelo decisivo se disputará este sábado en Guiza, en una cita que vuelve a situar a Paula Josemaría entre las grandes protagonistas del circuito internacional.

El pase a la final confirma además el buen momento de la jugadora extremeña en este arranque de curso, ya instalada una vez más entre las referencias del pádel mundial y en disposición de pelear por otro título de prestigio en el circuito Premier Padel. La final medirá a dos de las parejas más potentes del momento y volverá a poner el foco sobre la extremeña.