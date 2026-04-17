Un histórico Valencia Basket acaba segundo la fase regular de la Euroliga y ya espera a Panathinaikos o Mónaco

Cuarta victoria consecutiva para cerrar la mejor Fase Regular de la Euroliga de su historia. El Valencia Basket llega lanzado al tramo final de la temporada y, en un partido que afrontaba ya sin opciones de acabar primero tras la victoria del jueves del Olympiacos, supo mantener su intensidad habitual para consolidar su segunda plaza, a la espera de un rival de cuartos que saldrá de uno de los cruces del play-in, el que medirá al Panathinaikos con el Mónaco. Un triunfo más que merecido ante el Dubai (85-95), en un partido en el que Brancou Badio fue el mejor, con 20 puntos y 5 rebotes días después de que renovara su contrato con el Valencia Basket hasta 2029.

A pesar de contar ya con De Larrea tras varios partidos de baja por lesión, Pedro Martínez prefirió no forzarle en su regreso y le dejó fuera de la lista junto a Yankuba Sima, al margen del aún lesionado López-Arostegui. Sin ellos, formaron el quinteto inicial Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako.

Tras un primer minuto sin acierto en ambos equipos, el recién renovado Brancou Badio abría el marcador con un triple, aunque el Dubai no tardaría ponerse por delante tras una canasta de Musa y dos tiros libres del extaronja Justin Anderson. Sako respondía ante de los primeros movimientos de banquillo, con Moore como primero en entrar en pista antes de los cuatro minutos de partido, segundos antes de que lo hicieran también Puerto, Reuvers y Montero.

Los taronja empezaban a hacer daño desde el 6,75 por medio de Pradilla, Key y Badio (10-18), pero dos buenas acciones defensivas de los locales y los triples de Avramovic y Abass igualaban al partido en el tramo final del primer cuarto. Los taronja aún anotarían de nuevo de tres por medio de Bertans, pero los visitantes tuvieron tiempo de ampliar diferencias con los primeros puntos de Montero y dos rápidas transiciones rematadas por Costello y Badio, que sumaba ya 8 puntos para poner el 19-24 en el marcador.

Nate Reuvers durante el Dubai - Valencia Basket de Euroliga / / Dubai Basketball

Mal parcial antes del descanso

Isaac Nogués, el único taronja que aún no había jugado, salía de inicio en el segundo cuarto y fue él quien generó la primera canasta asistiendo a Sako bajo el aro. Pero Musa seguía sumando con relativa facilidad y los de Aleksander Sekulic, que se estrenaba como técnico del Dubai, encontraban a sus pívots para reducir aún más la diferencia con Kebengele y Petrusev.

En el posterior intercambio de canastas, Badio, Montero y sobre todo Reuvers, tiraban del carro taronja, con cinco puntos del estadounidense con pasaporte húngaro, aunque la ventaja volvía a reducirse a solo dos puntos (35-37) antes de que Pedro Martínez parara el partido, a 2:37 del descanso.

Pradilla primero y Puerto después con un triple, volvían a dar oxígeno a los taronja, pero un parcial de 10-1 hacía que el equipo taronja se fuera al descanso en desventaja a pesar de una rápida última acción de Darius en los últimos segundos, para poner el 47-45.

Momento Pradilla

Pedro Martínez no se reservaba nada en la vuelta a la pista y a pesar de contar ya Pradilla con tres faltas tras una técnica al final del segundo cuarto, salía de inicio en la reanudación. Y no pudo salirle mejor la apuesta al técnico, ya que en un visto y no visto, Pradilla sumaba seis puntos y lideraba un parcial de 0-10 tras un triple inicial de Bertans.

A pesar de ello, el 50-55 seguía siendo un marcador ajustado y los locales seguían enganchados al partidos gracias al acierto exterior de Anderson y al interior de Kabengele, a quienes se sumaba Musa desde la línea de tiros libres.

Sin embargo, si alguien aprovechaba el acierto desde el 6,75 era el Valencia Basket, con triples de Montero, Badio y Reuvers para poner el 60-70 a 3:12 del final de cuarto después de dos tiros libres más del senegalés, ya con 17 puntos y 21 de valoración en su haber.

La reacción de los locales no llegaba y el Valencia Basket hurgaba en la herida hasta poner la máxima diferencia del partido con un 65-79 tras un nuevo triple de Darius y una canasta de Costello. El extaronja Klemen Prepelic, sin muchos minutos, había anotado antes sus primeros puntos. Avramovic reducía diferencias justo al final del cuarto, pero los de Pedro Martínez se iban con un +12 al último cuarto (67-79).

De tres en tres en el último cuarto

El Dubai estaba contra las cuerdas, solo le valía ganar para meter presión al Barça en su intento de entrar en el play-in y Bertans lo intentaba a la desesperada con dos triples casi consecutivos que ponían el 73-80. El atasco ofensivo se notaba en las dos canastas, con pocos puntos hasta el ecuador del último cuarto, aunque Darius trajo calma de nuevo desde el 6,75 para poner el +10 (74-84) a 5:07 del final.

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De nuevo el internacional italiano respondía desde el exterior a un nuevo triple de Bertans, el quinto de 11 intentos, mientras Badio ponía la puntilla también desde lejos para sentenciar el duelo antes de que Montero cerrara el marcador con dos tiros libres que pusieron el 85-95.