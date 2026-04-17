Patinaje
Jóvenes patinadores cautivan en Cáceres
El Campeonato Nacional Promesas de patinaje freestyle arrancó este viernes y continúa sábado y domingo
El Campeonato Nacional Promesas de patinaje freestyle arrancó este viernes en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres, donde se desarrollará durante todo el fin de semana, hasta el domingo. La cita está organizada por la Real Federación Española de Patinaje en colaboración con el club anfitrión Cáceres Go!, perteneciente a la Federación Extremeña de Patinaje.
La competición reúne las disciplinas de classic, classic parejas, battle, speed slalom, derrapes y salto, convirtiendo a la capital cacereña en uno de los focos nacionales del inline freestyle en estas fechas. El campeonato está dirigido a las categorías alevín, infantil y absoluta —esta última engloba juvenil, júnior, sénior y máster—, según figura en la convocatoria oficial de la federación.
De este modo, Cáceres vuelve a acoger una gran cita del patinaje freestyle nacional, de la mano de un club, Cáceres Go!, con amplia experiencia en la organización de eventos de esta modalidad en la ciudad. La prueba supone además una nueva oportunidad para acercar al público extremeño un deporte que combina técnica, velocidad, equilibrio y espectacularidad sobre la pista.
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