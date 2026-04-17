La Junta y Caja Rural sellan una alianza para multiplicar el impacto del principal programa de deporte en la región

La Junta de Extremadura ha dado un paso decisivo en el fortalecimiento de su principal programa de inclusión a través del deporte con la firma final del convenio con Caja Rural de Extremadura y la presentación de la nueva edición de ‘Igualdad Más Deporte’, una iniciativa que experimentará un crecimiento en participación, impacto y alcance territorial durante el presente año.

El acuerdo, que incorpora a Caja Rural de Extremadura como patrocinador principal, permitirá prácticamente duplicar la dimensión del programa, consolidándose como una referencia regional en políticas de inclusión. Gracias a este impulso, el presupuesto pasa de 135.000 a 260.000 euros, de los cuales 75.000 los aporta la Caja Rural de Extremadura, lo que posibilita ampliar tanto el número de beneficiarios como la diversidad de disciplinas deportivas.

En el año 2026, el programa’ I+DXT’ de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura contará con cerca de mil deportistas, casi el doble que en la edición anterior, con participación conjunta de personas con y sin discapacidad. El programa desplegará más de 300 sesiones de entrenamiento inclusivo y 21 competiciones en una docena de localidades extremeñas, reforzando su capilaridad territorial.

El tejido y su implicación

El crecimiento exponencial también se refleja también en el tejido deportivo implicado. El número de federaciones participantes aumenta de siete a nueve, incorporando nuevas disciplinas como montaña y escalada, natación y piragüismo, lo que amplía las oportunidades de participación y diversifica la oferta deportiva.

Además, cerca de un centenar de clubes y entidades vinculadas a la discapacidad formarán parte del programa. La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura en funciones, Victoria Bazaga, ha explicado que este avance supone un cambio estructural en la manera de entender el deporte, apostando por un modelo inclusivo en el que la convivencia y la igualdad son ejes centrales.

El objetivo es convertir la inclusión en una realidad cotidiana en clubes, federaciones y municipios, promoviendo espacios donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.

Junto a la línea principal de inclusión, el programa mantiene sus líneas de igualdad de género en el ámbito deportivo, facilitando que al menos once federaciones desarrollen medidas incluidas en sus planes de igualdad o lo elaboren desde cero a lo largo este año.

Durante el acto, la consejera ha destacado especialmente el valor de la colaboración entre lo público y lo privado como motor de progreso, señalando que la incorporación de Caja Rural de Extremadura marca un punto de inflexión y abre la puerta a nuevas alianzas que permitan seguir ampliando el impacto del programa en los próximos años.Se espera que todo ello se pueda concretar definitivamente para impulsar de la mejor manera posible esta iniciativa.