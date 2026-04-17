El Mérida, ante una liga de seis partidos

El entrenador del Mérida, Fran Beltrán, se mostró taxativo a la hora de valorar la trascendencia del partido que su equipo disputa este domingo, a partir de las 16.00 horas, en el campo del Arenteiro: «Es el partido más importante de lo que va de temporada».

Para Beltrán, «ha habido una temporada hasta hoy y este domingo empieza otra de seis partidos», que son, prácticamente, «seis finales», y «hasta que alguien nos dé un golpe, nosotros tenemos que estar tremendamente mentalizados y mirando única y exclusivamente hacia adelante». «Ahora es cuando tenemos que ver si somos lo suficientemente valientes como para coger esa oportunidad que tenemos o nos venimos abajo».

Para este encuentro, no podrá contar con el sancionado Jacobo Martín ni con los lesionados Raúl Beneit y Pipe. Además, tampoco viajará Manu Rivas, por protocolo, tras sufrir una conmoción en el último partido.

«Los que estén»

Más allá de las ausencias, «ahora la preocupación es que los que estén, estén bien, que sean conscientes de lo que nos jugamos, de la oportunidad que tenemos». «El ganar o perder no va a depender de quién juegue, sino de cómo estemos todos».

El entrenador hablaba de seis finales; sin embargo, «no hago cuentas». «Si algo nos enseña esta liga es que prever resultados es algo prácticamente imposible». «Tengo clarísimo que está en nuestras manos, que depende de nosotros».

Esta recta final es «un reto apasionante» que comienza con dos salidas consecutivas, por lo que los romanos están obligados a cambiar la tendencia que han tenido durante toda la temporada a domicilio. En este sentido, el técnico estaba convencido de que «tenemos la capacidad de ir fuera de casa y ganar». «Lo creo de verdad y esta semana creo que tiene que ser un punto de inflexión».