Baloncesto. Liga Femenina 2
El Miralvalle cierra la campaña recibiendo al colista, el Andratx
Las placentinas acabarán décimas en la tabla de su grupo pase lo que pase este sábado
El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle cerrará este sábado la temporada en la LF2 con un duelo en casa ante el colista, el Andratx, en un partido sin trascendencia clasificatoria para ninguno de los dos equipos pero con el aliciente de despedir el curso con una victoria ante su afición. El encuentro, correspondiente a la última jornada, se disputará a las 19.00 horas y enfrentará al conjunto placentino, décimo con un balance de 9 triunfos y 16 derrotas, con un rival que ya llega descendido tras firmar una campaña muy complicada, con una sola victoria en 25 partidos.
El equipo extremeño afronta esta cita final con la permanencia amarrada desde hace semanas y sin opciones reales de alterar su posición en la tabla. Miralvalle es décimo con 9 victorias, tres menos que el Viladecans, noveno, y dos más que El Plantel GmasB y Basket Almeda, por lo que, pase lo que pase en esta última fecha, acabará igual.
Delante estará un Andratx hundido en la clasificación, último con un balance de 1-24 y ya descendido, lo que convierte al cuadro balear en un adversario propicio para intentar cerrar el ejercicio con buenas sensaciones. Para el Miralvalle, además, el partido supone la ocasión de regalar una última alegría a su público tras un año en el que no ha estado tan arriba en la tabla como en los anteriores.
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