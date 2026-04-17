Rocha: “Nuestra afición está jugando con nosotros los partidos”

La conexión generada entre el Extremadura y su afición durante las últimas semanas está alcanzando su momento más álgido. Casi 600 aficionados han sacado entrada en las taquillas del Francisco de la Hera para ver el Xerez-Extremadura en directo, este domingo a las 18.00 horas en Jerez de la Frontera. Quedan sólo tres partidos y la afición es tan consciente como el equipo de que ganar en Jerez sería dar un salto mortal y medio hacia el ascenso.

También lo sabe David Rocha, quien tiene claro que “a estas alturas de temporada la motivación no hace falta entrenarla”, teniendo en cuenta de que lo del domingo es casi una final por adelantado.

Rocha ha puesto en valor el potencial del rival, al que considera “uno de los mejores equipos de la categoría”, y ha advertido del ambiente que se vivirá en Chapín. “Nos enfrentamos a un histórico, con un equipazo y con una afición que en su campo aprieta muchísimo. Va a ser un partido vibrante”, dijo en la sala de prensa de la ciudad deportiva azulgrana. No obstante, el entrenador ha mostrado plena confianza en los suyos: “Si estamos a nuestro nivel, con intensidad, agresividad y siendo sólidos con balón, tenemos muchas opciones de ganar”.

El técnico ha insistido en que el equipo afronta el choque con ambición, sin mirar más allá del domingo. “No hacemos cuentas, no miramos otros resultados. Sabemos que ganar sería un paso importante, pero todavía quedará mucho por hacer”, ha explicado. En este sentido, ha destacado el gran momento del vestuario, con toda la plantilla disponible y a un nivel “altísimo”, lo que le genera “un problema bendito” a la hora de elegir once.

Noticias relacionadas

Además, Rocha ha querido poner en valor el apoyo de la afición, que volverá a estar presente en un desplazamiento masivo. “Están jugando los partidos con nosotros. Medio millar de aficionados se harán notar seguro, y ojalá puedan volver con una alegría inmensa”, ha puntualizado.