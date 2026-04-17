La selección extremeña femenina, a la semifinal nacional benjamín

La selección extremeña femenina firmó este viernes una brillante clasificación para las semifinales del Campeonato de España Benjamín de fútbol sala, que se disputa en Sanxenxo, al imponerse a la anfitriona Galicia en un partido vibrante que se resolvió en una agónica tanda de penaltis. El conjunto extremeño supo levantarse hasta en tres ocasiones y acabó sellando la primera plaza del grupo tras un duelo lleno de alternativas.

Galicia golpeó primero con un disparo lejano imposible para Lucía, pero Manuela igualó poco después al rematar de primeras un saque de esquina. Las gallegas volvieron a adelantarse al culminar una contra, aunque de nuevo apareció Manuela para firmar el 2-2 con una gran acción individual, robando el balón y sorteando a la portera antes de marcar. Con ese resultado se llegó al descanso.

Nada más arrancar la segunda mitad, Galicia firmó el 2-3, pero Extremadura reaccionó otra vez con el tercer gol de Manuela, que completó su triplete con un potente disparo desde la zona central. Las extremeñas atravesaban entonces sus mejores minutos y lograron ponerse por delante por primera vez gracias a Irene, que culminó con calidad una incursión por el centro de la defensa para anotar el 4-3.

Cuando la clasificación para semifinales parecía ya en manos extremeñas, Galicia logró empatar a cuatro a escasos segundos del final, llevando la resolución del liderato a los penaltis. En esa tanda definitiva volvió a emerger la figura de Manuela, decisiva bajo palos en una actuación estelar que permitió a Extremadura imponerse por 6-5 y celebrar el pase a semifinales.

La selección masculina, a la fase de consolación

Menos fortuna tuvo la selección masculina, que cayó por 5-1 frente a la Comunidad de Madrid y cerró la fase de grupos en tercera posición. El equipo dirigido por Alfonso Rodríguez encajó dos goles en los primeros minutos, aunque reaccionó bien después y consiguió frenar el caudal ofensivo madrileño hasta el descanso.

Tras la reanudación, Iván recortó distancias con el 2-1 al culminar con acierto una buena asistencia de Jorge, un tanto que dio esperanzas al combinado extremeño. Sin embargo, Madrid respondió poco después con el 3-1 y volvió a tomar el control del encuentro. Extremadura no bajó los brazos y rozó el gol en dos ocasiones muy claras, ambas estrelladas en los postes por Alejandro y Mario.

En los últimos minutos, el esfuerzo extremeño por meterse de nuevo en el partido no encontró premio y Madrid sentenció con dos tantos más hasta cerrar el definitivo 5-1. El combinado masculino queda ahora pendiente de conocer cuál será su rival en la fase de consolación.