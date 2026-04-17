La Universidad de Extremadura, campeona de España liderada por Paula Traverso

La Universidad de Extremadura volvió a reinar en la escalada universitaria nacional. La UEx se proclamó en Málaga campeona de España y revalidó así un dominio histórico al conquistar su cuarto título consecutivo en los Campeonatos de España Universitarios.

Uno de los nombres propios del campeonato fue Paula Traverso, gran protagonista de la expedición extremeña. La deportista logró el oro en la modalidad de bloque, ampliando todavía más un palmarés ya sobresaliente, y además firmó el bronce en dificultad, completando un campeonato excepcional. En bloque también alcanzaron la final Hugo Cosano, que terminó sexto en categoría masculina, y María Paredes, que volvió a estar entre las mejores en la competición femenina.

Más nombres

En la modalidad de dificultad también accedieron a la final los hermanos Paredes Ramos. Javier Paredes concluyó en una meritoria séptima posición en la prueba masculina, mientras que María Paredes se quedó a las puertas de las medallas con una cuarta plaza en una final muy igualada por el alto nivel de las participantes.

El broche llegó con el título por equipos. Tras alguna incidencia en la clasificación final, Extremadura acabó colgándose el oro y proclamándose campeona de España, confirmando un nuevo éxito para el deporte universitario de la región. Junto a los escaladores más destacados, también formaron parte de la expedición campeona Lucía Tinoco, Javier Serrano, Marco Cayado y Marina Lázaro, además de Eduardo Rodríguez como responsable del equipo.