Baloncesto. Segunda FEB
Alberto Herreros, leyenda del baloncesto español, presenció la remontada del Cáceres en Toledo
Alex Mazaira firma un triple para la historia en la remontada del Cáceres Patrimonio en Toledo, en una tarde marcada por la presencia de Alberto Herreros, el gran ambiente en la grada y un desenlace de auténtica locura.
Tiene gracia que la gran remontada del Cáceres Patrimonio en Toledo, con triple final de Alex Mazaira, fuese presenciada desde la grada por una leyenda del baloncesto español que protagonizó una escena parecida. Y es que Alberto Herreros clavó aquella bomba en Vitoria que dio la Liga ACB 2004-05 al Real Madrid en la pista del Baskonia.
Del triple de Mazaira al triple de Herreros, que colabora en lo que puede con el nuevo proyecto del Toledo y quiso apoyarlo en su tarde más decisiva. Hace mucho que se retiró de las pistas y que está en los despachos del Real Madrid, pero sigue siendo un rostro muy popular en la canasta nacional.
Toledo ya es parte de la historia del basket cacereño. Es todo aquello que Cáceres quiere ser y no quiere ser: una brutal potencia turística y a la vez, como consecuencia de eso, un zoco infame de tiendas fusionadas con su maravilloso núcleo histórico. Por sus abigarradas calles se perdieron en las horas previas los aproximadamente 200 seguidores visitantes que alentaron a su equipo antes, durante y después de los 40 minutos reglamentarios. Entre ellos, algunos de los ‘sospechosos habituales’, esos que nunca fallan, y un presidente del presente, José Manuel Sánchez, y otro del pasado, Juan Francisco Luis.
Aquí al lado, el estadio Salto del Caballo, el Toledo ganaba casi al unísono por 4-0 al Villacañas en su lucha por ascender a Segunda Federación. Es líder del grupo 17 de Tercera, pero muy lejos quedan los tiempos en los que se permitía eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey.
Hasta hubo un punto extremeño en el descanso cuando una animadísima charanga (¿puede una charanga no serlo?) interpretó su particular versión de ‘So Payaso’, el tema que lanzó a Extremoduro al mainstream definitivamente.
El ambiente fue chulo, vibrante y casi cien por cien deportivo, con la excepción de que desde un sector de la grada local se apuntó varias veces con una linterna a la cara de jugadores del Cáceres cuando iban a lanzar. La megafonía llegó a advertir que eso no podía ser y la sucísima treta cesó. Después llegó la locura.
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