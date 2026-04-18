El Cacereño ya mira al próximo viernes tras otra ocasión perdida en Vigo

La derrota del Cacereño en Vigo deja una sensación especialmente amarga porque la jornada había abierto una oportunidad real de recortar con fuerza. El empate del Ourense ante el Castilla el pasado martes había colocado la permanencia a cuatro puntos antes de jugar los de Julio Cobos, de modo que una victoria en Balaídos habría permitido dejarla a solo uno. No ocurrió. El 3-0 ante el Celta Fortuna mantiene la distancia, pero consume una jornada y, sobre todo, desperdicia una ocasión de oro para comprimir al máximo la pelea por la salvación.

Cobos hizo una lectura muy concreta del encuentro, sin dramatismos innecesarios, pero sin maquillar errores. «Valoración mala porque veníamos con muchas ganas y muy necesitados de sumar», resumió tras el choque. El entrenador entendió que el partido quedó condicionado demasiado pronto y que ante un rival de ese perfil cualquier concesión resulta decisiva: «Creo que los dos primeros goles eran evitables o mejor defendidos. Y si a un equipo como el Celta le facilitas tanto el trabajo, al final te va a costar».

Su análisis apunta a uno de los grandes problemas de los equipos que pelean por abajo: la dificultad para sostenerse dentro del partido cuando se encajan golpes evitables. El Cacereño no encontró continuidad ni en defensa ni en ataque. «Tienes que defender muy bien y las ocasiones que se te presenten, tratar de aprovecharlas», explicó Cobos, que asumió que el equipo no logró ese equilibrio mínimo para competir de verdad en un campo y ante un rival tan exigentes.

La sensación del técnico fue que, pese al mal arranque, el equipo todavía tuvo algún momento para mantenerse con vida, pero el segundo gol cambió por completo el escenario. «Una vez que nos meten el segundo gol, creo que el partido prácticamente está significado», admitió. Ahí se rompió definitivamente el encuentro y también buena parte de las opciones de arañar algo en una jornada que podía haber sido mucho más favorable.

El Cacereño deja pasar una ocasión clave en la pelea por la permanencia

Por eso el golpe va más allá del marcador. El Cacereño no solo pierde en Vigo: pierde también la posibilidad de meter mucha más presión a sus rivales directos. Este domingo tocará mirar con atención lo que hagan Guadalajara, que recibe al Pontevedra a las 18.15, y Talavera, que juega ante el Lugo a las 20.30. Pero incluso aunque la referencia de la permanencia siga en esos cuatro puntos, la realidad es que el equipo verde dejó escapar la opción de convertir esta fecha en un punto de inflexión.

Julio Cobos señala ya la final del viernes ante el Guadalajara

En ese contexto, el discurso de Cobos gira ya hacia lo inmediato. «Hay que centrarse ya en el siguiente partido», insistió. Y ese siguiente partido es una final en toda regla: el viernes, a las 21.15, en el Príncipe Felipe, ante el Guadalajara. Un rival directo, un cruce de máxima presión y una cita que puede redefinir por completo la recta final. Ganarlo no resolvería todo, pero sí reactivaría de lleno la pelea. No hacerlo reduciría todavía más el margen.

Después tocará el Arenteiro, otro adversario metido en la zona baja y que incluso podría estar ya matemáticamente descendido. El calendario coloca al Cacereño ante una secuencia de partidos que obliga a responder ya. Ahí está ahora el verdadero centro de la cuestión: menos en lo perdido en Vigo y más en la necesidad de transformar esa ocasión desperdiciada en una reacción inmediata.

Cobos quiso también reforzar el vínculo con la grada. «No nos hemos sentido solos en ningún desplazamiento», dijo, antes de lanzar el mensaje que debe sostener al equipo en este cierre: «Se complica, pero nosotros vamos a dar todo, nos vamos a dejar todo lo que tenemos en el campo». La permanencia sigue estando lejos, sí, pero lo que más duele esta jornada es que pudo haber quedado mucho más cerca.