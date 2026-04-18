El Coria se juega en Tenerife seguir soñando con todo

El Coria viaja a Tenerife con el impulso anímico de la victoria de la pasada jornada y con la sensación de que el tramo final le ha abierto una puerta grande. El equipo de Rai Rosa afronta este domingo la primera de las tres finales que le quedan con el playoff en el horizonte y con la ambición intacta después de una temporada notable, en la que ha ocupado durante muchas jornadas posiciones de privilegio.

La clasificación se ha comprimido y el conjunto cauriense ha pasado de mirar solo al filial blanquiazul a meterse de lleno en la pelea por la tercera plaza. Por detrás aprieta el Alcalá, mientras que por delante Conquense y Getafe B han visto reducida su ventaja. El premio de la Copa del Rey está muy cerca, pero en el vestuario del Coria no esconden que el sueño ahora es otro. «Primero objetivo conseguido, el de la permanencia. Y el sueño que tenemos es intentar meternos en playoff», subrayó Rai.

El Coria afronta en Tenerife una final por el playoff

La cita, en cualquier caso, exige una versión muy sólida del cuadro celeste. El Tenerife B es el máximo goleador del grupo y uno de los rivales más exigentes de la categoría. «Nos vamos a encontrar un muy buen filial, muy vertical, que te puede progresar por dentro y por fuera, con muy buenas individualidades», advirtió el técnico, que reclama a los suyos concentración, comunicación e intensidad para competir en un campo complicado. «Si no estamos a full, puede haber una diferencia de goles grande», avisó.

El Coria recupera a Dawda y Jacobo tras sanción, pero pierde a Álvaro Domínguez y llega muy castigado en el eje de la zaga, hasta el punto de que Iñaki León y Gonzalo Llerena viajan para reforzar una zona bajo mínimos y sin estar al cien por cien. Aun así, Rai mantiene la confianza: «Este equipo tiene un grupo muy unido y capacidad de adaptación». Y no renuncia a nada: «Nosotros vamos con la idea de ganar».