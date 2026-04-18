El Diocesano pierde con Unionistas y consuma su descenso a Liga Nacional Juvenil

El Diocesano volverá a jugar la próxima temporada en el grupo 11 de Liga Nacional Juvenil. El descenso del equipo colegial es matemático a falta de dos jornadas para el final de la temporada tras la derrota este sábado ante el Unionistas de Salamanca, que se impuso con un gol en el último minuto (0-1). Este domingo, el Badajoz buscará un triunfo que le agarre a la División de Honor ante el otro representante extremeño, La Cruz Villanovense, que certificó su descenso el pasado fin de semana. El duelo, a las 16.00 en el campo Eusebio Bejarano. Este encuentro supondrá el estreno de Álex Herrera en el banquillo blanquiazul, al que ha llegado esta semana con el objetivo de luchar por la permanencia. Los pacenses están en descenso, con dos puntos menos que el Rayo Ciudad de Alcobendas, que a las 16.00 horas recibe al Atlético de Madrid.