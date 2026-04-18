Fútbol. División de Honor de juveniles
El Diocesano pierde con Unionistas y consuma su descenso a Liga Nacional Juvenil
El conjunto colegial ha perdido 0-1
El Diocesano volverá a jugar la próxima temporada en el grupo 11 de Liga Nacional Juvenil. El descenso del equipo colegial es matemático a falta de dos jornadas para el final de la temporada tras la derrota este sábado ante el Unionistas de Salamanca, que se impuso con un gol en el último minuto (0-1). Este domingo, el Badajoz buscará un triunfo que le agarre a la División de Honor ante el otro representante extremeño, La Cruz Villanovense, que certificó su descenso el pasado fin de semana. El duelo, a las 16.00 en el campo Eusebio Bejarano. Este encuentro supondrá el estreno de Álex Herrera en el banquillo blanquiazul, al que ha llegado esta semana con el objetivo de luchar por la permanencia. Los pacenses están en descenso, con dos puntos menos que el Rayo Ciudad de Alcobendas, que a las 16.00 horas recibe al Atlético de Madrid.
- La nueva hamburguesería que abre terraza a la luz de las velas en Cáceres: una nueva etapa para Alberto y Mar tras 16 años en hostelería
- El estudio del AVE Madrid-Lisboa genera malestar en Cáceres por dejar fuera a Plasencia y Mérida del recorrido ferroviario
- El Gobierno ordena la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres tras el acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Mérida idea una fórmula para que vestirse de romano en Emerita Lvdica sea más fácil y barato
- PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura
- Viviendas 'por arraigo', veto a la cooperación y 500 millones más para sanidad: todas la medidas pactadas por el PP y Vox en Extremadura
- De padres a hijos durante 176 años: la popular carnicería Carmona de Mérida se muda para dar un vuelco al negocio
- Los bomberos del Sepei de Cáceres rescatan y evacuan a una mujer en el Monumento Natural de Los Barruecos