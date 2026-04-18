El Don Benito visita Jerez de los Caballeros y el Jaraíz-Badajoz centra la atención en la Tercera Federación

Cuatro fines de semana por delante para el desenlace. La Tercera Federación extremeña hierve de emoción por la trascendencia de los puntos que se ponen en juego en las cuatro últimas jornadas. Ya es posible incluso especular con una combinación de resultados que aclare algunas posiciones. Por ejemplo, la del primer puesto, que da el ascenso directo a Segunda Federación. Todavía no está clara la composición final del cuarteto, del segundo al quinto clasificado, que aspirará a otra plaza de ascenso con tres eliminatorias por delante, y mucho menos la del trío de cola que conducirá al descenso a Primera División Extremeña.

Este domingo se disputa la jornada 31 con la práctica totalidad de los partidos protagonizados por equipos que compiten en alguno de los tres frentes abiertos de esta apasionante liga. El líder Don Benito visita Jerez de los Caballeros mirando de reojo al partido más interesante de la jornada: Jaraíz-Badajoz.

Lujo en La Vera

Gracias al club jaraiceño hace tiempo que a la comarca de La Vera llegó el fútbol de primer nivel en Extremadura. Y bien que lo merece esta zona norte de la región, en la que se sigue echando de menos mayor presencia de equipos que absorban el interés creciente por este deporte. El Jaraíz-Badajoz (18.00) de este domingo convertirá al Municipal de la capital verata en el centro de atención por la entidad del rival y especialmente por lo que ambos contendientes se juegan. El Badajoz busca su octava victoria consecutiva para no perder de vista al líder, y el Jaraíz volver a ganar, tras un empate y una derrota, para mantenerse en zona de playoff. Ganar es clave para los dos, que además presienten que un empate puede no tener demasiado valor.

A la misma hora se juega el Jerez-Don Benito (18.00). Depender de sí mismo le da prestancia al Deportivo, aunque visitar al rey del empate (17 igualadas en 30 partidos) les mantiene alerta. Los templarios están en plena mala racha con cinco jornadas sin ganar.

Y dos partidos mezclan la lucha de unos por el playoff y la de otros por la permanencia. El Gévora-Moralo (18.00) es un interesante choque con los locales abrumados tras perder sus últimos tres compromisos y los visitantes intentando reconstruir todas sus ilusiones. Igualmente, en el Azuaga-Diocesano (13.00) los que juegan en casa defienden sus opciones de volver a competir por ascender y los que viajan, apartarse del peligro a base de ampliar su buena racha con tres jornadas seguidas puntuando.

Tensión en la cita en Puebla

Además, duelo vital para ambos el Puebla de la Calzada-Atlético Pueblonuevo (12.00). Los locales se han metido en un lío con su sucesión de derrotas y los visitantes ven una puerta de salida de la zona de descenso. Volviendo a la parte alta, llama la atención el Villanovense-Cabeza del Buey (12.00). Oportunidad del equipo de Villanueva de la Serena para mejorar su clasificación y del Cabeza del Buey de buscar hueco en el quinteto de cabeza dentro de su sobresaliente temporada.

Por otro lado, el partido que comenzará antes por ser domingo de romería será el Montehermoso-Llerenense (11.00). El colista se la juega ante sus aficionados y contra el nuevo bache de los de Llerena, que llevan siete jornadas sin ganar. También juega en casa el penúltimo clasificado: Calamonte-Montijo (12.00), con idéntica relevancia de la victoria que buscarán los locales, aunque en este caso su rival sí llega en un buen momento porque los montijanos están en línea ascendente.

Finalmente, cerrará cronológicamente la jornada el Santa Amalia-Villafranca (18.30) con puntos también vitales. Los locales, en riesgo de complicarse en la zona baja, y los visitantes, con ambiciones notables en la parte alta.