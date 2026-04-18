Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cruz de los CaídosCacereñoCáceres barrio a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

COPA DEL REY

Matarazzo, el primer estadounidense que puede conquistar España

El Atlético de Madrid se enfrenta a la Real Sociedad en la final de Copa del Rey, un partido crucial para Simeone y su ambición de ganar títulos, algo que no logra desde 2021

Matarazzo en el encuentro contra el Deportivo Alavés.

Matarazzo en el encuentro contra el Deportivo Alavés. / Javi Colmenero

Àlex Calaff

Barcelona

Pese a estar años luz del líder en LaLiga, el Barça de Hansi Flick, el Atlético de Madrid está a cuatro partidos de ganar dos títulos. Esta es la asignatura pendiente de Diego Pablo Simeone desde 2021: tocar metal. Y ahora, lo tiene más cerca que nunca. El más asequible es, sin duda, la final de Copa del Rey. De vencer a la Real Sociedad este sábado (21:00 horas) en La Cartuja, el Atlético de Madrid justificará el increíble desembolso en el mercado de fichajes estival y encarará las semifinales de Champions League con menos presión y más convicción.

Pero los colchoneros que piensen que besar la gloria en Sevilla será pan comido están muy equivocados. Enfrente tendrán un hueso muy duro de roer: la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, el estadounidense que ha enamorado a la exigente afición 'txuri-urdin' en tiempo récord. Algo aún más complicado teniendo en cuenta que la leyenda de Imanol Alguacil sigue muy presente en Anoeta. Imagínense la que se puede liar si conquista la cuarta Copa del Rey para la Real. De lograrlo, se convertiría en el primer entrenador estadounidense en levantar un título en España, un hito que añadiría una dimensión histórica a una temporada ya de por sí notable.

Matarazzo en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Levante UD

Matarazzo, en una rueda de prensa / Javier Etxezarreta

Su propia elección ya supuso un hecho novedoso en LaLiga. Matarazzo es el primer entrenador nacido en Estados Unidos que dirige a un equipo de Primera División, una rareza en un fútbol históricamente dominado por técnicos europeos. Hijo de emigrantes italianos asentados en Nueva Jersey, creció en una familia trabajadora y llegó a licenciarse en Matemáticas por la Universidad de Columbia antes de apostar definitivamente por dar órdenes desde el banquillo. No se le da nada mal.

De Alemania al mundo

De la escuela alemana, pasó por el Hoffenheim en dos etapas: primero en el cuerpo técnico de Nagelsmann y después como primer entrenador, y entre medias dirigió al Stuttgart. En 2024 sonó para dirigir a Estados Unidos en el Mundial que arranca en verano, pero finalmente optaron por Pochettino. A San Sebastián llegó ya empezada la temporada, después de que la aventura de Sergio Francisco, sustituto de Alguacil, saliese mal.

Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad

Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad / EP

Tras 16 partidos y solo 16 puntos sumados, la Real Sociedad dio un volantazo a su proyecto que le ha sentado de fábula. Con solo 18 partidos al mando, la afición está completamente volcada con él. De momento, ha ganado 11, empatado 4 y solo ha perdido 3. Y el sábado espera sumar otro triunfo a su casillero.

Una diferencia económica importante

Ahora, a las puertas de una final, llega su gran examen. Enfrente, un Atlético de Madrid curtido en mil batallas y con un potencial económico superior. Muy superior, para ser honestos. Simeone cuenta con una plantilla valorada en casi 600 millones de euros (587), según Transfermarkt; la de Matarazzo está tasada en 272,2 millones de euros. Si fijamos la lupa en cuanto a gasto en el mercado de fichajes se refiere, la diferencia es insultante: el Atlético de Madrid ha desembolsado 229,95 millones de euros en fichajes esta temporada y la Real Sociedad solo 21,5.

Noticias relacionadas

La brecha es aún mayor contabilizando el gasto neto: el Atleti ingresó 145,5 'kilos' por sus bajas, gastando un total neto de 84,45 millones de euros; la Real Sociedad, que no pudo retener a uno de sus mejores jugadores este verano, Martín Zubimendi, ha generado 63,5 millones de euros este verano. Eso significa que, a diferencia del cuadro colchonero, ha tenido que salir al mercado de puntillas para cubrir una baja vital. Por suerte, en esto del fútbol, cuando el balón echa a rodar, no hay millones ni cifras que valgan. El reto de Matarazzo, eso sí, es mayúsculo. ¿Doblegará a Simeone y su poderoso Atleti?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva hamburguesería que abre terraza a la luz de las velas en Cáceres: una nueva etapa para Alberto y Mar tras 16 años en hostelería
  2. El Gobierno ordena la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres tras el acuerdo PP-Vox en Extremadura
  3. El estudio del AVE Madrid-Lisboa genera malestar en Cáceres por dejar fuera a Plasencia y Mérida del recorrido ferroviario
  4. PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura
  5. Mérida idea una fórmula para que vestirse de romano en Emerita Lvdica sea más fácil y barato
  6. Viviendas 'por arraigo', veto a la cooperación y 500 millones más para sanidad: todas la medidas pactadas por el PP y Vox en Extremadura
  7. De padres a hijos durante 176 años: la popular carnicería Carmona de Mérida se muda para dar un vuelco al negocio
  8. Los bomberos del Sepei de Cáceres rescatan y evacuan a una mujer en el Monumento Natural de Los Barruecos

El Coria se juega en Tenerife seguir soñando con todo

El Coria se juega en Tenerife seguir soñando con todo

La policía investiga un atropello a un grupo de peatones en el entorno de una feria de cómics en Melbourne con al menos un muerto

La policía investiga un atropello a un grupo de peatones en el entorno de una feria de cómics en Melbourne con al menos un muerto

Vídeo | Comida de casa, trato de familia en Cáceres: el secreto de Noemí Romero

Rescatan y trasladan al hospital a un niño de 3 años tras caerse a un pozo de 15 metros en Toledo

Rescatan y trasladan al hospital a un niño de 3 años tras caerse a un pozo de 15 metros en Toledo

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: "La Cruz no se toca"

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: "La Cruz no se toca"

Cáceres vive un domingo de teatro, patrimonio y escalada con múltiples propuestas culturales

Cáceres vive un domingo de teatro, patrimonio y escalada con múltiples propuestas culturales
Tracking Pixel Contents