El Mérida se juega sus opciones de playoff ante el colista Arenteiro en un partido crucial

Aunque las matemáticas todavía le concedan opciones cuando termine esta jornada, lo cierto es que el Mérida, si no gana este domingo en casa del colista, el Arenteiro (16.00 horas), quedará prácticamente sin opciones de disputar el playoff de ascenso a Segunda.

El propio Fran Beltrán ya lo ha reconocido en la previa al definirlo como «el partido más importante de la temporada». El técnico añadió: «Lo hemos trabajado, por cómo hemos vivido la semana y por lo conscientes que somos de lo que nos queda. Vamos a por ello. Empezamos por este domingo con muchísima motivación, muy conscientes de adónde vamos, de cómo está el campo y de contra qué jugadores jugamos. Pero también sabiendo que, si la energía, la intensidad, la concentración y el punto de activación son correctos, jugaremos mejor o peor, daremos más o menos pases, pero podemos ganar el partido».

Bajas en el conjunto romano

El encuentro lo afronta el Mérida con un serio problema en el lateral derecho, ya que todos los jugadores que han ocupado esa posición durante la temporada son baja: Jacobo Martí, sancionado, y Raúl Beneit, Pipe y Gaizka Martínez, lesionados. A ellos se suma además Manu Rivas, que sigue el protocolo tras el golpe en la cabeza sufrido en la última jornada.

La solución para el flanco diestro obligará a adaptar a un futbolista a esa demarcación. La opción más defensiva pasa por recolocar a un central, previsiblemente Luis Pareja. La alternativa más ofensiva sería retrasar a un extremo como Javi Areso, mientras que una tercera posibilidad, quizá menos probable, sería recurrir a un jugador de buen rigor táctico como Víctor Corral.

También existe una vía táctica distinta: apostar por una línea de tres centrales, con Vergés y Areso como carrileros, y con posibilidad de variar a defensa de cuatro en función de los movimientos de Areso y Pareja.

Sea como fuere, la primera adaptación que deberá hacer el Mérida será al terreno de juego. En el vestuario romano tienen claro que «el balón bota muy mal». Beltrán explicó que «el estado del terreno de juego no es el óptimo, pero lo sabemos y no nos puede pillar por sorpresa. Hemos tenido una semana para preparar el partido, para ser conscientes de adónde vamos y para ajustar nuestros planes, tanto en defensa como en ataque, para ser eficientes en este tipo de partido. Contamos con ello, lo hemos trabajado y creo que llegamos preparados».

El Arenteiro llega como un equipo virtualmente descendido, aunque su objetivo pasa por retrasar «lo máximo posible» la confirmación matemática del descenso, según su entrenador, Juanfran García. Beltrán, por su parte, aseguró que intenta «pensar en ello lo menos posible, porque esta competición es así». El técnico emeritense recordó además que, pese a que el conjunto gallego no gana desde el 7 de febrero, «está siendo competitivo» y advirtió de los riesgos que encierra medirse a un rival en esa situación: «Ellos no están en una situación cómoda. Lo normal es que no se salven. A veces eso les puede restar tensión. Otras veces, el hecho de sentir que no se juegan tanto les da ciertas libertades».

El Arenteiro, un equipo casi desahuciado

En el cuadro gallego, Juanfran no podrá contar con Lasure, sancionado, ni con Nacho Ramón, lesionado, pero sí recupera tras sanción a Mingo, su máximo goleador con 12 tantos, y a Cuéllar. El entrenador reconoció que sus jugadores «lo están pasando mal» por los problemas económicos, aunque insistió en que «el equipo va a competir hasta el final, más en esta jornada, que jugamos en casa».

Las imágenes del Mérida - Tenerife / Javier Cintas

Sobre el Mérida, Juanfran señaló que es un equipo que «compite muy bien, con posibilidades de playoff, pero sus prestaciones no son las mismas en casa que fuera». En esa línea, añadió: «Fuera de casa es de los que menos puntos ha conseguido. Son estadísticas a las que hay que hacerles caso y por eso nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa e ir a por ellos desde el minuto 1».