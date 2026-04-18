Paula Josemaría y Bea González confirman en Egipto que van muy en serio

Paula Josemaría sigue dando motivos para pensar en grande. La jugadora extremeña y Bea González se proclamaron campeonas del Newgiza P2 de Premier Padel tras imponerse a Gemma Triay y Delfi Brea en una final de máxima exigencia, resuelta después de más de tres horas de pelea y con un marcador que refleja bien la dureza del duelo (6-4, 5-7 y 6-4).

El triunfo tiene un valor añadido para la pareja número dos. No solo llegó ante las referentes del circuito, sino que además supone su segundo título consecutivo, una señal clara de que la sociedad entre Paula y Bea ya ha arrancado de verdad. La dupla empieza a carburar y ya mira sin complejos al gran objetivo de la temporada: pelear por el número uno.

El partido fue largo, cambiante y de mucho desgaste. Triay y Brea arrancaron mejor y encontraron pronto ventaja, aprovechando las dudas iniciales de sus rivales. Paula y Bea tardaron unos juegos en asentarse, pero cuando ajustaron su juego y empezaron a sentirse más cómodas, dieron un paso al frente y cambiaron el guion del encuentro.

A partir de ahí apareció una versión muy sólida de la extremeña y de su compañera. Supieron interpretar mejor las condiciones, se mostraron firmes en los intercambios y lograron llevar el partido hacia el terreno que más les convenía. Con ese crecimiento fueron capaces de darle la vuelta al primer tramo y de sostener después un pulso de enorme exigencia mental y física.

La final entró entonces en ese terreno en el que cada punto pesa más y cada error se paga caro. Hubo alternativas, roturas de saque y momentos en los que cualquiera de las dos parejas pudo inclinar el choque a su favor. Pero Paula y Bea resistieron, volvieron a agarrarse al partido cuando tocaba sufrir y terminaron imponiendo su convicción en los instantes decisivos.

Las dudas iniciales quedan atrás

Más allá del trofeo, la victoria deja un mensaje potente dentro del circuito. La pareja formada por Josemaría y González ha dejado atrás las dudas del arranque de curso y encadena ahora resultados que la colocan como una amenaza muy seria para la cima del pádel femenino. Lo de Egipto no es un éxito aislado: es la confirmación de una candidatura.

Bea y Paula hablan durante la final. / Premier Padel

Tras el encuentro, Paula subrayó precisamente el esfuerzo que había exigido la final. La extremeña habló de un partido “muy intenso” y “muy sufrido”, y destacó la capacidad de ambas para mantenerse en la pelea en todo momento. También quiso poner en valor el trabajo de Bea, de la que dijo que había hecho “un esfuerzo brutal”, además de dedicar el triunfo a sus familias y al equipo.

En la misma línea se expresó Bea González, que destacó la conexión que existe entre ambas también fuera de la pista. La malagueña aseguró que esa buena relación les ayuda mucho en la competición y recordó que el objetivo está puesto en el largo plazo, con la idea de seguir trabajando al margen de los resultados puntuales.

Ese parece ser ahora mismo el gran valor de la pareja: el juego empieza a fluir, los resultados acompañan y la sensación es que todavía tienen margen para crecer. Con Paula Josemaría como una de las grandes protagonistas, el pádel extremeño vuelve a asomarse a lo más alto del circuito internacional.