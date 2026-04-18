El Al-Qázeres, a dar el paso definitivo ante el Lima-Horta

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este domingo (16.45 horas, Multiusos) un partido decisivo en sus aspiraciones de clasificarse para el ‘playoff’ de la Liga Femenina Challenge. El conjunto cacereño recibirá al Lima-Horta en el que será su último encuentro en casa de la liga regular. Si gana al conjunto catalán, estará con toda seguridad en la eliminatoria previa a la fase final. Si pierde, aún le quedará una segunda oportunidad en la siguiente cita, en Melilla.

La cita no puede llegar en mejor momento para las cacereñas, después de superar en apenas cuatro días y también en casa a Recoletas Zamora y Bosonit. Esos dos triunfos han situado al equipo de Jesús Sánchez en una posición privilegiada. El técnico confía en que el ambiente del Multiusos acompañe a un grupo que quiere cerrar la tarde con una gran alegría tras quedarse fuera del ‘playoff’ hace un año. «Ojalá con un fin de fiesta que pudiera ser el tener esa victoria número 14 que nos clasificaría», señaló.

«El partido ya sabemos lo que es: una auténtica final», resumió Sánchez. Aunque los distintos marcadores y ‘averages’ pueden condicionar el desenlace de esta jornada y de la siguiente, el entrenador prefiere centrar el foco en lo esencial: ganar y olvidarse de todo lo demás.

Enfrente estará un Lima-Horta al alza, al que concedió muchos méritos. «Es un rival que además viene en el mejor momento de la temporada, tras tres victorias consecutivas con un buen nivel de juego. Es un bloque muy completo, con una plantilla con muchas jugadoras que hacen muchas cosas, que le dan mucho ritmo al juego», advirtió.

Vuelve Fontela casi seguro

Será una ayuda importante para el Al-Qázeres recuperar efectivos, incluida Lucía Fontela, que se perdió el encuentro ante el Bosonit por un problema de espalda de última hora. Aunque sigue pendiente de evolución, todo hace indicar que podrá jugar este domingo. «Quiero ser optimista de que pueda estar bien. Es una jugadora fuerte y capaz de responder bien a la recuperación», deseó Sánchez.

El técnico valoró además la respuesta del grupo ante esa ausencia y destacó que el equipo supo competir y repartir esfuerzos en un momento especialmente delicado del calendario. «Las compañeras hicieron buen papel» y el equipo pudo incluso «rotar relativamente bien para nosotras», algo importante ante la acumulación de partidos y la exigencia del duelo de este domingo.

La cita, además, estará condicionada por un horario poco habitual debido a la ocupación del Multiusos, aunque finalmente ha terminado viniendo bien a todas las partes.