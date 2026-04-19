El basket español alucina con la gran remontada del Cáceres

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, el baloncesto cacereño traspasaba fronteras y levantaba admiración. Ahora esa sensación ha vuelto con dos triples consecutivos, en apenas cinco segundos, para remontar un partido que se había puesto imposible. Sí, lo de Álvaro Palazuelos y Alex Mazaira, este ‘at the buzzer’, como dicen los americanos, se ha vuelto viral. El 75-77 en Toledo para meterse en los ‘playoffs’ de la Segunda FEB se ha vuelto viral.

La legendaria canasta de Jordi Freixanet hubiese generado miles de interacciones en las redes el 10 de mayo de 1992, pero era todavía la época del fax, el teletexto y los disquetes. Palazuelos, Mazaira, sus compañeros y el cuerpo técnico verdinegro sí lo han logrado ahora, apoyados por una afición que vibró como pocas o ninguna vez lo ha hecho en la última década. Y ahora todos quieren ir a por más, aprovechando la estela maravillosa de haber resucitado cuando la temporada del Cáceres parecía finiquitada. Fue entonces cuando la fe y el acierto le dieron la vuelta a la situación. El abatimiento del Toledo, que encajó con entereza lo sucedido, dará paso a la potencia del Sant Antoni de Ibiza, rival en la primera ronda de las eliminatorias. Hay que superar tres para recuperar un hueco en Primera FEB, pero ahora es imposible no sentirse capaces de todo.

Ida y vuelta

El formato es el mismo que el de pasada temporada, con pulsos a ida y vuelta con el primero de ellos en la cancha del peor clasificado en la liga regular. Así es que habrá Cáceres-Ibiza el próximo fin de semana en el Multiusos, probablemente el sábado, a falta de confirmación oficial. La única mala noticia es que el viaje a la isla siete días después supondrá un fuerte desembolso no presupuestado, teniendo en cuenta que además cae en pleno ‘puente de mayo’.

El Cáceres celebra sobre la pista la victoria ante el Toledo. / Javier Ortiz

Aún con el corazón a cien por hora, sobre la pista del pabellón Javier Lozano, el propio presidente del Cáceres, José Manuel Sánchez, realizaba un llamamiento. «Nos toca un desplazamiento muy difícil, sobre todo muy caro. A ver si alguien nos echa una manita, las instituciones o alguna empresa que se anime», indicó, aunque continuó dando paso a la euforia. «Lucharemos como hemos luchado siempre, como es este club, como es esta afición, luchando y peleando hasta el final. Nos tienen que matar para no dejarnos vivos. A ver si este equipo nos sigue dando alegrías», añadió.

Mientras, Jacinto Carbajal parecía el más sereno en toda la fiesta que se montó entre los miembros del Cáceres y los seguidores que estallaban en la grada. «Creo que el equipo ha estado peleando hasta el final con mucha fe y nos hemos encontrado ese triple de Mazaira. No sé, pero el baloncesto igual nos la debía por los partidos que hemos perdido en el último segundo. Creo que con esta segunda vuelta nos merecíamos entrar en el ‘playoff’», apuntaba. Otro dato llamativo es que las 15 victorias logradas son solo una menos de las 16 de la temporada pasada con las que se fue campeón del Oeste. Ahora, octavos.

Probablemente al llegar a su casa de madrugada ya se puso a trabajar en el Sant Antoni, un proyecto diseñado para subir y que la temporada pasada se quedó a las puertas. Está dirigido por un entrenador de amplia experiencia como Josep Maria Berrocal y ha completado la liga regular con un balance de 20-6, un peldaño por debajo del Amics Castelló. En su plantilla hay hasta un ‘viejo conocido’, Greg Gantt, componente del Cáceres que bajó hace dos años a Segunda FEB.