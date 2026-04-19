Correctivo al Coria de un rival directo en la pelea por arriba

4-TENERIFE B: Sosa; Giovani, Yero (Peke 67’), Julen Zubelzu, Trilla (Jesús Belza 62’); Dylan, Joel Pérez; Jony (Omar Sánchez 67’), Mauro Costa, Juan Ybarra (Richardson 76’); Fran Sabina (Viti 62’). 0-CORIA: Aarón Alonso; Currás, Javi Tapia, Jacobo, Benji Núñez (José Antonio 62’); Bautista (Antonio Hernández 62’), Sergio Gómez, Adri Pérez (Mercadal 69’); Dawda (Tomy 46’), Toper, Mba (Éric Iglesias 62’). GOLES: 1-0 (10’): Fran Sabina. 2-0 (16’): Mauro Costa. 3-0 (56’): Fran Sabina. 4-0 (60’): Juan Ybarra. ÁRBITRO: Carlos Palencia Cerdeño (castellano-manchego). Amarilla a Fran Sabina; y Jacobo por el Coria. INCIDENCIAS: Ciudad Deportiva Javier Pérez. Unos 600 espectadores.

El Coria sufrió una dolorosa y contundente derrota (4-0) frente a un Tenerife B que amenaza su quinta plaza y que, tras la goleada de este domingo, se queda a un solo punto y con el golaveraje claramente favorable. Una desafortunada acción de Aarón Alonso a los diez minutos dio inicio a una debacle difícil de justificar en un partido marcado en el calendario como una auténtica final, aunque los caurienses tienen margen y esto es solamente un paso atrás dentro de una gran racha. A partir de ahí, el talentoso filial tinerfeñista pasó por encima de los de Rai Rosa, salvo los diez minutos iniciales del segundo tiempo, y pudo lograr una victoria aún más sangrante.

Las bajas en el eje de la zaga volvieron a condicionar la alineación inicial de los celestes, con Javi Tapia y Jacobo supliendo de nuevo las ausencias de Gonzalo Llerena e Iñaki León, con Currás y Benji Núñez en las bandas. El resto eran los habituales, los que habían conseguido enlazar cuatro triunfos y un empate en las últimas jornadas.

Inicio cruel

Todo empezó a resquebrajarse pronto, tras una cesión de Javi Tapia sobre Aarón, que el portero, protagonista en positivo en las últimas jornadas, resolvió mal ante la presión de un Fran Sabina que metió el pie y acabó introduciendo el balón en la portería, casi sin querer. El tanto hizo mucho daño y, poco después, Mauro Costa combinaba con Juan Ybarra, el mejor de su equipo, para batir por segunda vez al cancerbeño tinerfeño, que se puede decir que no fue profeta en su tierra.

Se esperaba la lógica reacción de un Coria que, sin embargo, no compareció sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva Javier Pérez durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Lo máximo que logró fue equilibrar el control del juego y generar su primera ocasión de peligro al borde del descanso, en un doble intento de Dawda que acabó deteniendo el juvenil Sosa.

Momento cauriense no culminad

Se intuía bronca en el vestuario, dadas las pocas prestaciones del equipo y la imagen del equipo cambió por completo tras la reanudación. Tomy reemplazó a Dawda y se situó en la punta de ataque junto a Mba. El molesto viento que reinó durante todo el partido favorecía ahora a los caurieneses, que en apenas cinco minutos dispusieron de hasta tres oportunidades y cinco saques de esquina, lo suficientemente claras como para igualar el marcador. Yero y Sosa permitieron dos ocasiones clarísimas al recién incorporado Tomy y a Sergio Pérez, y el guardameta local se lució con una gran parada a cabezazo de Javi Tapia.

Fue un espejismo. A los 56 minutos, de nuevo Juan Ybarra lanzaba una rápida contra hacia la carrera de Fran Sabina, que batía con calidad, y por tercera vez a Aarón. El propio Ybarra se encargaba de finiquitar el encuentro con un golazo desde la frontal del área poco después. Por ser justos, ambos son futbolistas de gran calidad que están en dinámica del primer equipo y que ya han llegado a debutar con el ‘Tete’.

Sin honrilla

Quedaba aún media hora por delante y las sensaciones eran demoledoras. Poco aportaron los cambios y a lo máximo que aspiraban los celestes, este domingo de rojo, era a maquillar el resultado con un gol que salvase su honrilla. Cierto es que estuvo más cerca de llegar el quinto de un Tenerife B que, cuando se siente a gusto, es uno de los equipos con mayor calidad de la cuarta categoría.

Pasaron lentos los minutos hasta que el colegiado castellano-manchego decretó el final de un encuentro que deja al Coria tocado, aunque aún con ventaja en la clasificación. En las dos últimas jornadas, los de Rai reciben a un Elche Ilicitano que aún no está salvado y visitarán en El Val a un Alcalá que llega como un tiro (cinco triunfos consecutivos) y con el que está igualado a 40 puntos.

Sin dejar de mirar de reojo a lo que hagan Conquense y Tenerife B, que se enfrentan entre ellos en la penúltima jornada. Cuatro equipos en busca de las dos últimas plazas que dan opción a luchar por el ascenso. Todos los encuentros se disputarán en horario unificado los domingos 26 de abril y 3 de mayo a las 12.00 horas.