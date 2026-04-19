El Don Benito ya acaricia el ascenso

La jornada en Tercera Federación acerca aún más al Don Benito al título de liga tras su victoria en Jerez. Los calabazones mantienen cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Badajoz, cuando restan solo tres jornadas para el final, lo que les sitúa muy cerca de certificar el ascenso directo. Por detrás, el conjunto pacense no falla, el Azuaga se afianza en la tercera plaza y el Moralo cede terreno tras su derrota.

Jerez 0-Don Benito 2

El Don Benito volvió a mostrarse sólido para sacar adelante su compromiso fuera de casa y afianzar su liderato a falta de tres jornadas para el final. Los calabazones se adelantaron en la primera mitad con un tanto de Higor Rocha y, ya en la segunda, Nando Copete sentenció el encuentro. Un triunfo que permite al Don Benito alcanzar los 67 puntos y mantener su ventaja al frente de la tabla. El Jerez, por su parte, continúa en la zona media con 38.

Jaraíz 1-Badajoz 4

Contundente victoria del Badajoz en su visita al Jaraíz en un partido que dejó prácticamente resuelto antes del descanso. Los pacenses se marcharon al intermedio con un 0-4 gracias a los goles de Jorge Barba, Bermu y un doblete de Gus Quezada. Ya en la segunda mitad, David hizo el tanto del honor para los locales. El Badajoz alcanza los 62 puntos y se mantiene firme en la segunda posición, mientras que el Jaraíz, con 52, pierde fuerza en la pelea por el ‘playoff’.

Gévora 2-Moralo 1

Sorpresa en la zona baja con la victoria del Gévora ante el Moralo en un partido que se decidió en el descuento. Se adelantaron los visitantes con un gol de Robinho en la primera parte, pero el Gévora reaccionó en la segunda con el tanto de Rarra y, ya en el tiempo añadido, Samu López firmó el gol de la victoria. Un resultado que deja al Moralo con 57 puntos, perdiendo terreno en la zona alta, mientras que el Gévora suma 29 y sigue peleando por la permanencia en la categoría.

Azuaga 2-Diocesano 0

El Azuaga cumplió en casa para seguir asentado en la zona de ‘playoff’ tras imponerse por 2-0 al Diocesano. Vera abrió el marcador en la primera mitad y, ya en los compases finales, Piochi certificó el triunfo. Tres puntos que sitúan a los azuagueños con 58, consolidando la tercera plaza, mientras que el Diocesano, con 28, continúa en una situación delicada.

Villanovense 3-Cabeza 2

Partido vibrante el que se vivió en Villanueva de la Serena, con alternativas y goles hasta el final. Se adelantó el Cabeza del Buey en la primera mitad con un tanto de Jared, pero el Villanovense reaccionó antes del descanso con los goles de Óscar Muñoz, de penalti, y Berly. Ya en la segunda parte, Berly amplió la ventaja nada más comenzar, y aunque Jared recortó distancias con tiempo por delante, el marcador no se movió más. Ambos equipos acabaron con uno menos. El Villanovense suma 47 puntos y se asienta en la zona media, mientras que el Cabeza del Buey, con 51, pierde una buena oportunidad de acercarse al ‘playoff’.

Puebla 3-Pueblonuevo 1

El Puebla de la Calzada se llevó el duelo directo ante el Pueblonuevo en un partido que se decidió en la segunda mitad. Castilla abrió el marcador en la primera parte, Loreto empató para los visitantes, pero tras el descanso Raúl Amaya y Poti certificaron el triunfo local. Tres puntos que permiten al Puebla alcanzar los 35, mientras que el Pueblonuevo se queda con 26 y a dos del a salvación.

Monteh. 2-Llerenense 2

Reparto de puntos en un encuentro muy igualado. Chico adelantó al Montehermoso en el primer cuarto de hora, pero Dani Martínez empató poco después. En la segunda mitad, Marcos volvió a poner por delante a los locales y Gabri estableció el definitivo 2-2. Un resultado que mantiene a ambos equipos en la zona baja y media, con el Montehermoso con 23 puntos y el Llerenense con 37.

Calamonte 2-Montijo 3

El Montijo se llevó un partido muy disputado en su visita al Calamonte. Los locales marcaron por mediación de Mois y Marco, mientras que los visitantes se impusieron gracias a los tantos de Leo Bolo, Caio Peralta y Matías Peña. Tres puntos que sitúan al Montijo con 43 en la zona media, mientras que el Calamonte, con 22, continúa como colista a seis de la salvación.

Noticias relacionadas

Santa Amalia 0-Villafranca 2

El Villafranca resolvió en la segunda mitad su visita al Santa Amalia para llevarse los tres puntos. Borja abrió el marcador y, ya en el añadido, Ángel sentenció desde el punto de penalti. Un triunfo que permite a los visitantes alcanzar los 48 puntos y mantenerse en la zona media-alta, mientras que el Santa Amalia, con 33, sigue sin poder alejarse de la zona baja. n