El Extremadura sigue con pulso por el campeonato

0 - XEREZ CD: De la Calzada, Chacartegui, Moisés, Guille Campos (Jaime, m.75), Ricky, Adri Rodríguez (Josete, m.75), Ismael, Mati Castillo (Zeki,m.75), Charaf, Javi Rodríguez, Chuma (Nané, m.70). 0 - EXTREMADURA: Robador, Barace, Cano, Carlos Cordero, Rober Correa. Luis Nicolás, Zarfino, Marco Manchón (Robe Moreno, m.83), Dieguito (Usama, m.83), Pinchi (Manu Ramírez, m.46), Maikel (Callejón, m.65) ÁRBITRO: Elísabeth Calvo Valentín (Comité Madrileño). Amarilla al local Moisés; y a los visitantes Rober Correa, Manu y Zarfino). INCIDENCIAS: Partido de la trigésimo cuarta jornada del grupo 4 de Segunda Federación disputado en el estadio de Chapín. 13.300 espectadores.

El Extremadura rescató un punto de enorme valor en Chapín tras empatar sin goles ante el Xerez CD en un duelo marcado por la tensión, la igualdad y la trascendencia clasificatoria. Sin embargo, el resultado, condicionado por la victoria del Águilas frente al Lorca Deportiva, deja a los azulgranas sin depender de sí mismos en las dos últimas jornadas del campeonato.

Con cerca de 13.000 espectadores en las gradas del estadio jerezano, el ambiente fue el de las grandes citas. Entre ellos, más de 600 aficionados desplazados desde Almendralejo poblaron el fondo norte, convirtiéndose en un motor constante para los suyos en una tarde de nervios y responsabilidad.

El encuentro arrancó con un ritmo contenido, donde ambos equipos parecían más preocupados por no cometer errores que por asumir riesgos. El Extremadura supo contemporizar en una primera mitad en la que el control emocional fue tan importante como el táctico. Las ocasiones, escasas pero claras, se repartieron entre ambos conjuntos.

La primera llegó para el Xerez en las botas de Mati Castillo, que probó suerte con un disparo cruzado que se marchó fuera, condicionado por la presión del defensor Carlos Cordero, que logró incomodarlo en el momento clave. La respuesta del Extremadura no tardó en llegar: Luis Nicolás recogió un rechace tras un saque de banda lanzado al área por el propio Cordero, pero su disparo desde la frontal se marchó alto.

De poder a poder

El conjunto de Almendralejo tuvo su mejor oportunidad en el minuto 16. Maikel, dentro del área pequeña, conectó un remate cruzado que rozó la cruceta, levantando el murmullo en las gradas y el grito contenido de los aficionados visitantes. Fue el aviso más serio de un Extremadura que, sin dominar, sabía cuándo y cómo hacer daño.

El Xerez también dispuso de una ocasión clarísima poco después. Un balón filtrado por Javi dejó a Ismael solo dentro del área pequeña, pero su disparo encontró la respuesta salvadora de David Robador, que protagonizó una intervención de mérito para mantener el empate. Aquella parada sostuvo al Extremadura en un momento delicado.

Afición del Extremadura en Chapín. / Alberto Lorite

Tras el paso por vestuarios, el guion cambió. El Extremadura entendió que el empate era un botín valioso en el contexto de la jornada y optó por reforzar su estructura defensiva. El equipo se mostró sólido, ordenado y con un nivel competitivo alto para frenar los intentos locales.

En ese escenario emergió la figura de Ángel Cano, imperial en el eje de la zaga, bien acompañado por la seguridad de Rober Correa y la firmeza de Carlos Cordero. El Xerez, obligado a buscar el triunfo, acumuló presencia en campo rival, pero se encontró con un muro difícil de superar.

La ocasión más peligrosa de la segunda mitad fue para los locales. Ricky conectó un potente disparo que se estrelló en el larguero, haciendo temblar al Extremadura y a su afición. Fue el momento de mayor incertidumbre para los visitantes, que resistieron el empuje final con oficio y concentración.

El pitido final confirmó el reparto de puntos, un resultado que deja sensaciones encontradas. Por un lado, el Extremadura suma un punto trabajado en un escenario complicado y ante un rival exigente. Por otro, la victoria del Águilas altera el panorama en la lucha por el liderato.