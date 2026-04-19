Baloncesto. Tercera FEB
El Lithium Iberia Sagrado saca el billete para pelear por subir
Vitaly La Mar BCBadajoz, Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad y Lithium Iberia Sagrado representarán a Extremadura en la fase de ascenso a Segunda FEB, tras una jornada decisiva
Vitaly La Mar BCBadajoz, Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad y Lithium Iberia Sagrado serán los tres representantes extremeños en la fase de ascenso a Segunda FEB. Junto a ellos, el Baublock Gimnástica tras una última jornada en la que no ha cambiado nada y en la que el Sagrado no falló para asegurar esa cuarta posición y hacer inútil la victoria del San Antonio Cáceres ante el San Fernando (89-68), que llegó a esta última fecha con opciones, aunque sin depender de sí mismo, lo que sí le sucedía al otro equipo cacereño, que ganó 78-89 en su visita al Aljaraque.
También ganó su partido el BCB (103-77 contra el Peñarroya) y perdió el Mérida (81-68 ante el Dos Hermanas). Por abajo descienden el CBA, que baja a Primera Nacional junto al Moralela, que sí ganó ayer.
- El estudio del AVE Madrid-Lisboa genera malestar en Cáceres por dejar fuera a Plasencia y Mérida del recorrido ferroviario
- La nueva hamburguesería que abre terraza a la luz de las velas en Cáceres: una nueva etapa para Alberto y Mar tras 16 años en hostelería
- Mérida idea una fórmula para que vestirse de romano en Emerita Lvdica sea más fácil y barato
- El Gobierno ordena la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres tras el acuerdo PP-Vox en Extremadura
- 12 plantas, forma de estrella y gigante de ladrillo: la joya que diseñó para Cáceres el arquitecto Tomás Civantos
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- El XIX Concurso Anual de Cocido Extremeño se celebra en Montemolín
- Víctor Manuel demuestra en Cáceres que sus canciones resisten el paso del tiempo y llena el Gran Teatro