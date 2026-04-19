El Lithium Iberia Sagrado saca el billete para pelear por subir

Vitaly La Mar BCBadajoz, Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad y Lithium Iberia Sagrado serán los tres representantes extremeños en la fase de ascenso a Segunda FEB. Junto a ellos, el Baublock Gimnástica tras una última jornada en la que no ha cambiado nada y en la que el Sagrado no falló para asegurar esa cuarta posición y hacer inútil la victoria del San Antonio Cáceres ante el San Fernando (89-68), que llegó a esta última fecha con opciones, aunque sin depender de sí mismo, lo que sí le sucedía al otro equipo cacereño, que ganó 78-89 en su visita al Aljaraque.

También ganó su partido el BCB (103-77 contra el Peñarroya) y perdió el Mérida (81-68 ante el Dos Hermanas). Por abajo descienden el CBA, que baja a Primera Nacional junto al Moralela, que sí ganó ayer.