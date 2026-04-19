El Mérida gana con gran oficio

0-ARENTEIRO: Diego GarcÍa (Abajas, 58’), Moya (Cuéllar, 46’), Gorka (Eliseo, 71’), Ferreiro, Moya, Diego Moreno, Alex Lopez (Brais, 58’), Jordan, Bilal (Luka, 46’) , Bastida y Mingo. 2-MÉRIDA: Adrian, Javi Lancho, Luis Pareja, Javier Dominguez, Vergés, Martin Solar, Doncel (Areso, 46’), Capi (Sofiane, 84’), Victor Corral, Benni (Chiqui, 68’), Hallsson (Gio, min. 46). GOLES: 0-1 (4’) Capi (4’), 0-2 (54’): Javi Lancho. ÁRBITRO: Alexandre Alemán Pérez. Tarjetas amarillas a los locales Moya, Gorka, Juan Francisco, Cuéllar, Ferreiro y Alvaro Moya y a los visitantes Luis Pareja, JavI Domínguez, Doncel y Vergés. INCIDENCIAS: Campo Municipal de Espiñedo. 500 espectadores.

El Mérida asaltó Espiñedo con autoridad y eficacia en un partido clave de la jornada 33 de Primera Federación. Un triunfo de oficio, madurez y pegada que refuerza su buena dinámica en la recta final del campeonato y deja al Arenteiro aún más hundido en la clasificación, encadenando ya diez jornadas sin conocer la victoria y viendo cómo la salvación se le escapa.

El encuentro arrancó con un golpe directo del conjunto extremeño. Apenas se habían disputado cuatro minutos cuando Capi aprovechó una acción rápida para batir a Diego García y silenciar el Municipal de Espiñedo. Un inicio demoledor del Mérida, que volvió a demostrar su capacidad para castigar cualquier desajuste rival desde el primer momento, algo que ya había mostrado en otros tramos de la temporada con su bloque ofensivo.

Buena disposición

El Arenteiro intentó reaccionar con posesión y empuje en su campo, pero se encontró con un Mérida muy bien plantado, con líneas juntas y sin conceder espacios. La defensa formada por Lancho, Luis Pareja y Javier Domínguez se mostró sólida en los duelos, mientras el centro del campo, con Martín Solar y compañía, equilibraba el ritmo del partido. El Mérida no necesitaba dominar la posesión: le bastaba con ser práctico.

El choque entró en una fase más trabada, con muchas faltas y varias tarjetas amarillas que condicionaron el ritmo. Luis Pareja y Javier Domínguez vieron cartulina en el primer tramo, mientras el Arenteiro acumulaba frustración ante la falta de claridad ofensiva. El conjunto gallego intentaba empujar en Espiñedo, pero el Mérida defendía con orden y sin perder la calma.

Segunda parte

Tras el descanso, el partido parecía abrirse para el Arenteiro, que adelantó líneas buscando el empate. Sin embargo, el Mérida volvió a golpear en el momento clave. En el minuto 54, Javier Rodríguez culminó una jugada que prácticamente sentenciaba el encuentro con el 0-2. Un tanto que reflejaba la diferencia de eficacia entre ambos equipos: mientras el Arenteiro generaba dudas, el Mérida convertía sus llegadas en goles.

A partir de ahí, el conjunto de Fran Beltrán gestionó el partido con inteligencia. Movió el banquillo con criterio, dando entrada a jugadores como Gio Almeida o Areso para mantener el control del ritmo y asegurar el equilibrio defensivo. El Arenteiro, en cambio, intentó cambios ofensivos, pero sin la precisión necesaria para inquietar de verdad a Adrián, que vivió una segunda parte relativamente tranquila.

Seriedad

El Mérida se mostró muy serio en defensa en el tramo final, cerrando espacios y minimizando riesgos. Cada intento del Arenteiro acababa en despeje o pérdida, reflejando el bloqueo de un equipo que atraviesa un momento muy delicado. El colegiado Alexandre Alemán Pérez dirigió un partido intenso, con varias amonestaciones también para Vergés y otros jugadores visitantes, pero sin que el control del Mérida se viera realmente comprometido.

El pitido final confirmó el 0-2 y una victoria de peso para el conjunto extremeño, que suma tres puntos importantes fuera de casa y reafirma su identidad competitiva en un grupo muy igualado. Según el propio desarrollo del campeonato, el Mérida se mantiene en la zona media-alta, peleando por meterse en el ‘playoff’ de ascenso.

Para el Arenteiro, en cambio, el panorama es cada vez más complicado. El equipo de O Carballiño se queda a once puntos de la salvación con solo quince por disputarse. El Mérida, por su parte, se lleva de Galicia un triunfo muy trabajado y puede seguir soñando.