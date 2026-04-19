Natalia Fischer y María Reyes Murillo coronan al Extremadura-Ecopilas en el Campeonato de España XCM 2026

La jornada vivida en Paterna del Campo ya forma parte de la historia del Extremadura-Ecopilas UCI MTB. El equipo extremeño sumó este domingo dos nuevos títulos en el Campeonato de España de maratón BTT 2026, gracias a las victorias de Natalia Fischer en categoría élite y de María Reyes Murillo en sub-23. A ese brillante balance se unió también la destacada actuación de Raúl Rodríguez, que concluyó en quinta posición.

Natalia Fischer iguala el récord con su sexto título nacional

Hace poco más de un año, ni siquiera la propia Natalia Fischer Egusquiza podía imaginar el momento que ahora celebra junto a sus compañeras y compañeros de equipo. La corredora del Extremadura-Ecopilas conquistó en tierras onubenses su sexto título de campeona de España de XCM, el segundo consecutivo con la escuadra extremeña, que apostó de nuevo por ella y ha visto recompensada esa confianza.

Natalia Fischer en el momento de cruzar la línea de meta. / Cedida

La XXV Ruta de Paterna del Campo acogió esta edición del Campeonato de España XCM, con un exigente recorrido de 105 kilómetros y más de 2.700 metros de desnivel positivo. Fischer, que ya había cerrado la pasada temporada a un gran nivel, ha comenzado aún más fuerte este 2026, por lo que partía entre las grandes favoritas.

La ciclista malagueña, consciente de su excelente estado de forma, planteó la carrera con inteligencia y determinación. Desde los primeros compases impuso su ritmo sobre la campiña onubense y fue ampliando diferencias con respecto a sus rivales a medida que avanzaban los kilómetros.

Con el duro muro del Pinguete como último gran obstáculo antes de meta, Fischer certificó una victoria incontestable con un tiempo de 4 horas y 50 minutos. Cruzó la línea de llegada con un amplio margen sobre Tessa Kortekaas (Massi ISB), segunda clasificada, y sobre la exprofesional de carretera Alba Teruel, tercera.

Con este triunfo, Natalia Fischer alcanza los seis campeonatos de España de XCM, una cifra que hasta ahora solo había logrado la catalana Sandra Santanyes, igualando así el récord nacional.

María Reyes Murillo al final de su recorrido. / Cedida

María Reyes Murillo conquista el título sub-23 tras una carrera agónica

Más sufrida fue la victoria de la extremeña María Reyes Murillo, aunque no por ello menos valiosa. La corredora sub-23 del Extremadura-Ecopilas se proclamó campeona de España tras una carrera de enorme desgaste y emoción, en la que logró imponerse a la gallega Noa Rodríguez, que terminó en segunda posición.

Murillo no llegaba en las mejores condiciones físicas a esta cita, pero volvió a demostrar que, pese a su juventud, ya posee la experiencia y la madurez competitiva de una corredora consolidada en la élite nacional.

La extremeña salió decidida a pelear por el campeonato desde el inicio e intentó romper la carrera en los primeros tramos. De hecho, tras los dos primeros avituallamientos había conseguido abrir una renta que parecía encarrilar el título. Sin embargo, Noa Rodríguez reaccionó y logró darle alcance mediado el recorrido.

A partir de ahí, ambas corredoras afrontaron juntas la parte decisiva de la prueba. Todo se resolvió en la temible subida final, a escasos metros de la línea de meta. La gallega arrancó en el inicio del ascenso, pero María Reyes Murillo supo resistir, medir el esfuerzo y lanzar su ataque en el momento justo. Poco antes de coronar logró unos metros de ventaja que resultaron definitivos para sellar su tercer Campeonato de España sub-23, con un registro de 5 horas y 48 minutos.

El cuarteto de integrantes del Extremadura-Ecopilas. / Cedida

Raúl Rodríguez completa una actuación sobresaliente del equipo

La excelente jornada del Extremadura-Ecopilas se completó con la actuación de Raúl Rodríguez, que se mantuvo durante buena parte del recorrido en el grupo de cabeza y acabó firmando una notable quinta posición.

En la categoría masculina, la victoria fue para un intratable David Valero, que subió a lo más alto del podio por delante de Sánchez y Morcillo, ambos del Scott-Cala Bandida, segundo y tercero, respectivamente.

El balance final deja otra jornada histórica para el ciclismo extremeño y para un Extremadura-Ecopilas que, en un campeonato cada vez más competitivo, vuelve a consolidarse como uno de los grandes referentes del BTT nacional.