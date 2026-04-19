‘Petardazo’ del Al-Qázeres

63 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES: Laura Salmerón (4), Inés Ramos (11), Nerea Liste (9), Josephine Filipe (12) y Victoria Gauna (8) -cinco inicial- Clara Prieto (3), Raquel Laneiro (10), Lucía Méndez (2), Lucía Fontela (4), Malena Asprella (0). 71 - MCR LIMA-HORTA BARCELONA: Julia Rueda (8), Claudia Ripoll (9), Emma Trawally (20), Esperanza Morales (7), Mireia Aguado (15) -cinco inicial- Lula Roig (4), Elena Escuder (3), Laia Soler (2), Nuria Barrientos (3). MARCADOR POR CUARTOS: 14-29, 35-46 (descanso), 45-60 y 63-71 (final). ÁRBITROS: Alberto Lázaro y Juan Antonio Expósito. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Multiusos Ciudad de Cáceres. Partido de la vigesimonovena jornada de la Liga Femenina Challenge. 120 espectadores.

Qué mal momento eligió el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura para firmar uno de sus peores partidos de la temporada. Si hubiese ganado al Lima-Horta estaría clasificado para el ‘playoff’ de la Liga Femenina Endesa, pero perdió y, además, con el ‘average’ particular en contra (63-71). Esto le aboca a un escenario muy complicado en la última jornada, en la que debería ganar a domicilio a un rival de la zona alta, el Melilla. La derrota equivale prácticamente a la eliminación, ya que cualquier empate con el propio Lima-Horta y el Domusa Teknik, que se enfrentan entre sí, no le favorece.

La puesta en escena local fue ya deficiente, un aviso del martirio de tarde que se avecinaba en un Multiusos que sí había sido una confortable guarida en los días anteriores frente a Recoletas Zamora y Bosonit. No habían pasado cuatro minutos de partido y ya perdían por una decena de puntos (4-14), pagando así las desatenciones defensivas y en el rebote, que permitieron un par de triples fáciles del Lima-Horta. Jesús Sánchez intentó frenar la hemorragia con un tiempo muerto y la introducción de Lucía Méndez y Raquel Laneiro.

No funcionó. Laneiro se botó el balón en el pie poco después de salir, una escena bien representativa de lo que estaba pasando. Mientras, el Lima-Horta jugaba con una brutal clarividencia y obligaba a otro tiempo muerto de Sánchez porque la alerta había pasado a rojísima (7-24, min. 7). Alucinante tratándose de dos conjuntos igualados en la tabla clasificatoria.

Con 14-29 al final del primer cuarto parecía que nada podía ir a peor. Y aunque el hueco llegó a ser de casi 20 puntos (19-38, min. 14), cuatro triples consecutivos con acento portugués —tres de Inés Ramos y uno de Josephine Filipe— supusieron la primera reacción seria del Al-Qázeres, que por fin se sentía cómodo sobre el parquet. Como mínimo, había controlado los daños (32-41, min. 18). En ese contexto se llegó al descanso (35-46), sin duda desfavorable, pero un mal menor a la vista de cómo había transcurrido todo desde el salto inicial.

Desesperación

El descanso tuvo una mezcla de emotividad, con el homenaje a las campeonas de Extremadura júnior del Al-Qázeres, y también de surrealismo, con la entrega de la cesta navideña que sorteó el club. Nunca es tarde si el turrón es bueno.

A las jugadoras locales no les aclaró demasiado las ideas la pausa y, cuando regresaron al parquet, continuaron con un ataque excesivamente pastoso y dependiente de decisiones individuales irreflexivas en los últimos segundos de cada posesión. Otra vez todo se puso muy cuesta arriba (41-58, min. 28) sin que desde el banquillo se encontrase una fórmula para encauzar un río cada vez más turbio.

Lima-Horta siguió a lo suyo, cada vez más seguro de sus posibilidades y jugando con el reloj y los crecientes nervios del oponente. Ni en sus mejores sueños pensaba seguramente que afrontaría los últimos diez minutos con una renta de quince puntos (45-60).

Entre crecientes muestras de desesperación, tocaba una hazaña que no se produjo. Al menos se intentó salvar los muebles recuperando el ‘average’, lo que hubiese abierto el abanico de opciones en la última jornada. Pero con ese ‘mini logro’ a tiro (victoria cacereña en la primera vuelta por 51-57), también se falló. Ahora toca vencer al Melilla en una incierta tarde de sábado en la que lo único alentador es que el rival, superior en teoría, no se juega nada a nivel clasificatorio, con el quinto puesto ya asegurado matemáticamente.

A la conclusión hubo un acto de despedida a Lucía Méndez, la veteranísima ala-pívot que se retirará del baloncesto al final de la temporada. Tuvo algo de anticlimático porque, si el Al-Qázeres lo arregla y sí se mete en ‘playoff’, el de este domingo no habrá sido su último encuentro en el Multiusos.