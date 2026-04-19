Fútbol
Teo Santos Panadero, el fútbol y la vida
“Lo primero que debes atender es el estudio, mucho antes que al fútbol”. El gran Paco Novo me recordaba hace un par de días esta frase tan repetida hacia nosotros. El interlocutor era el recientemente fallecido Teo Santos Panadero, entrenador de diferentes equipos (Coria, Arroyo, Plasencia) y del que también disfrutamos en la cantera del Cacereño siendo prácticamente unos niños en los equipos de base.
En años en los que había otros códigos, más bruscos y menos políticamente correctos, las palabras de Teo eran un soplo de aire fresco. Una bendición. Música celestial en un mundo habitualmente histriónico.
Era el malogrado técnico una buena persona que hablaba otro lenguaje, además del puro del fútbol, que tan bien entendía y transmitía. Por encima de todo, insisto, era un caballero, para el que ganar no era lo único en su particular objetivo. O, cuando menos, no era la prioridad. No faltaba al respeto ni al rival ni por supuesto al futbolista al que entrenaba. Nadie se veía insultado en aquellos años 70-80 en los que era tan normales aquellos comportamientos de tono tosco y dictatorial.
Por todo ello me atrevo a reivindicar su figura, que va mucho más allá que la de un hombre bueno. Son otros tiempos, ya lo sé, pero Teo era un ejemplo quizá avanzado a los actuales. Y como tal lo recordaremos siempre. DEP Teo Santos.
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