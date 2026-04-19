La Universidad de Extremadura brilla en karate en los Campeonatos de España Universitarios con oro y bronce en Granada

La Universidad de Extremadura sigue cosechando éxitos en los Campeonatos de España Universitarios. La representación regional sumó dos medallas en la competición celebrada en Granada, una cita que reunió a deportistas del más alto nivel y en la que participaron destacados karatecas de distintas selecciones nacionales, algunos de ellos con experiencia incluso en competiciones internacionales.

En la modalidad de kata, Alba Martín no pudo superar los cuartos de final tras un enfrentamiento muy igualado ante una rival de gran nivel. Sin embargo, supo rehacerse y, a través de la repesca, logró una medalla de bronce de enorme mérito.

Alba Martín, bronce, en el podio, a la derecha. / Cedida

En kumite llegó el mayor éxito para la UEx de la mano de Sara Larrá. Si en 2025 apenas pudo avanzar en la competición, este año se mostró intratable, hasta proclamarse campeona de España universitaria tras conquistar una brillante medalla de oro.

Lara Sarrá. / Cedida

La Universidad de Extremadura quiere trasladar también su felicitación al resto de integrantes del equipo, que lo dieron todo sobre el tatami para defender con enorme dignidad los colores extremeños. Hugo Joaquín, Candela Pérez, Elena Sanz y Roberto Núñez completaron una destacada actuación, bajo la dirección de Laura Pérez y con Teresa Cartolano al frente de la expedición.

En el capítulo de agradecimientos, la UEx quiere reconocer, una vez más, el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, así como hacer una mención especial a la Federación Extremeña de Karate y D.A. por toda la ayuda prestada antes y durante la competición.

Por último, cabe reseñar la excelente organización del campeonato por parte del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada