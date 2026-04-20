Aarón Casero y Javier Velo dominan las categorías en el regreso de los Karting Series a Cáceres

Los Karting Series volvieron este fin de semana a la provincia de Cáceres con una jornada marcada por la igualdad, la emoción y el buen ambiente en el circuito de Cáceres Karts, entre Torremocha y Torrequemada, en la primera cita del Campeonato de Karting en Extremadura.

La prueba contó con una excelente inscripción, con 12 equipos en la categoría de menos de 75 kilos y otros 12 en la de más de 75 kilos, en una competición reservada a participantes de más de 14 años, salvo excepciones autorizadas por la Federación Extremeña de Automovilismo (Fexa). La actividad arrancó a las 9.30 horas con los entrenamientos libres y continuó con las tandas clasificatorias de diez minutos, que definieron las parrillas de salida para las dos carreras, previstas a 12 vueltas.

Los nombres

En la categoría de menos de 75 kilos, la victoria final fue para Aarón Casero, que se impuso tras una actuación muy trabajada en la que además firmó la vuelta rápida. Casero mantuvo un intenso pulso con Rubén Muñoz, vencedor de la primera manga, y con Aarón Conde, en una lucha constante entre tres de los pilotos más destacados del campeonato. De hecho, ese mismo orden ya se había repetido en la clasificación previa, reflejando la enorme igualdad existente en la cabeza.

En esta categoría participaron también las dos únicas mujeres presentes en la jornada, Cristina Márquez y Tatiana Holguín, que compitieron por posiciones intermedias. Completaron la nómina de pilotos José Luís Rodríguez, Iván Moreno, Félix Tejeda, Darío Casero, Héctor Conde, Álvaro Montes y Ángel González.

Uno de los podios. / FEXA

En la categoría de más de 75 kilos, el gran dominador fue Javier Velo, que se adjudicó la pole position y ganó las dos carreras del día. Tras él finalizaron Héctor Conde y Pablo Hernández, que lograron acompañarle en el podio final y también en la primera manga. Alejandro Cano firmó igualmente una destacada actuación al hacerse con la cuarta plaza.

La segunda carrera de esta categoría dejó numerosos cambios de posición. Aunque Javier Velo volvió a imponerse, en esta ocasión estuvo acompañado en el podio por Pedro Ángel Gil y Alfonso Borrela, que mejoraron de forma notable sus registros de la primera manga. Fabio Franco terminó en cuarta posición. También tomaron parte en esta primera cita del año Javier Sánchez, Víctor Manuel Buenavida, Diego Alonso, Samuel Pérez y Felipe Pérez.

Buen ambiente

Más allá de los resultados, la jornada destacó por el buen ambiente y por una mañana de adrenalina, compañerismo y lucha en pista, valores que la organización quiso subrayar al término de la cita. Desde la FEXA agradecieron la implicación de todos los asistentes y el respeto mostrado hacia el deporte.

La próxima prueba del campeonato está prevista para el 24 de mayo, cuando será el turno de la categoría Kids.