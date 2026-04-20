El Bambatam Rena conquista la fase regular de la Tercera extremeña de fútbol sala y jugará la Copa del Rey

Fue una jornada decisiva. La antepenúltima fecha del grupo 23 de Tercera División de fútbol sala dejó negro sobre blanco gran parte de la historia de esta temporada. A falta de dos jornadas por disputarse, ya están clasificados matemáticamente para el playoff de ascenso a Segunda B el Bambatam Rena y el Colegio San José. Además, el Bambatam Rena terminará como campeón de la fase regular, consiguiendo dos premios importantes: se ha clasificado para jugar la Copa del Rey la próxima temporada —salvo que ascienda y en ese caso sea el segundo quien logre esta plaza— y jugará la final de la Supercopa de Extremadura frente al Grupo López Bolaños, que le derrotó recientemente en la final de la Copa King Long.

Por otro lado, ya es definitiva la composición del trío de descenso a Castañar de Ibor, Villagarcía y Badajoz GV Energía ACV.

Las dos jornadas que faltan decidirán el nombre de los otros dos equipos que completarán el cuarteto de playoff de ascenso. Torrecillas, Fex Multiseguros Navalmoral y Jarandilla son los candidatos.

Victoria para ser campeón

El Bambatam Rena ha ganado los catorce partidos que ha jugado en su pabellón esta liga. El sábado derrotó 9-6 al Torrecillas de la Tiesa, confirmando su liderato y asegurando matemáticamente el título de campeón de la fase regular. Los torrecillanos enlazan tres jornadas sin ganar, comprometiendo su puesto en el grupo de cabeza. Los goleadores locales fueron Abel (2), Jesús Búrdalo (2), Hugo (2), Óscar, Isra y Yony, y por parte visitante marcaron Julen (2), Roberto (2), Miguel Ángel y Maikel.

Decisiva fue también la victoria del Colegio San José ante el Burguillos del Cerro por 6-4. Cinco victorias seguidas han llevado a los cacereños a confirmar una plaza para las eliminatorias de ascenso. Por los ganadores marcaron Dani del Sol (2), Casares (2), Nacho y Markkino; por los perdedores, Andrés (3) y Fernando.

Mientras, el otro equipo de la capital cacereña logró empatar tras diez derrotas seguidas: Villagarcía 3-Cáceres Universidad 3. Esta igualada condena al descenso a Villagarcía de la Torre y confirma la permanencia del Cáceres Universidad. Goles locales de Abel, Sergio y Jesús y visitantes de Jairo (2) e Iker.

Resultados importantes en la lucha por el 'playoff'

Se adelantaron al viernes noche dos partidos con mucho en juego. En el Arroyo Ferroluz 3-Jarandilla 6, los veratos mantuvieron sus opciones de playoff. Hubo empate 1-1 al descanso y un emocionante tramo final. Goles arroyanos de Marcos, Juan Manuel y Aitor y visitantes de Luis (2), Jaime, Alberto, Adrián y Roberto Cano, que sigue al frente de la lista de goleadores de la liga.

También se jugó el viernes el Alfar Salvatierra 3-Ciudad de Almendralejo 1, resultado que deja a los almendralejenses sin opciones de playoff. Goles locales de Alberto, Iván y Juan Díaz y tanto visitante de Carlos.

Victoria visitante en el Badajoz GV Energía ACV 1-Fex Multiseguros Navalmoral 4. El equipo moralo no dio opciones al colista, que ya estaba descendido, y sigue dependiendo de sí mismo para disputar el ascenso. Gol local de Kiki y visitantes de Lucas, Sergio, Tori y un gol en propia puerta.

El único equipo que se quedó sin marcar en esta jornada fue el derrotado en Granja 5-Castañar de Ibor 0. Los goles fueron de A. Sánchez, Ruby, Juani, Dani Primo JR y Ricar.

Además, hubo reparto de puntos en el Buhersa Fyerpa Talayuela 2-Casar de Cáceres 2. Fueron competidos los minutos finales en un duelo en el que marcaron Faysal y Tripi por los talayuelanos y Félix y Nacho por los casareños.

Clasificación y próxima jornada

A falta de seis puntos por disputarse, nadie apartará ya del liderato al Bambatam Rena, que suma 63 puntos. Colegio San José tiene 56, Torrecillas y Fex Multiseguros Navalmoral suman 53 y Jarandilla 50. Más lejos aparecen Ciudad de Almendralejo con 44, Granja con 43 y Buhersa Fyerpa Talayuela con 42. Alfar Salvatierra tiene 40, Arroyo Ferroluz 39, Burguillos del Cerro 36, Casar de Cáceres 31 y Cáceres Uex 30. Ya descendidos, tienen 21 puntos Castañar de Ibor y Villagarcía, y 20 Badajoz GV Energía ACV.

En la penúltima jornada, que se jugará el próximo sábado, destaca el partido Fex Multiseguros Navalmoral-Colegio San José. El club moralo ha anunciado además el homenaje a su capitán Fermín, que se retira esta temporada. También serán decisivos los duelos Buhersa Fyerpa Talayuela-Jarandilla y Torrecillas-Alfar Salvatierra.