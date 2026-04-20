El Cacereño Femenino, apoyado en el partido de la temporada en Madrid

El Cacereño Femenino afronta este sábado a las 16.00 horas el partido más trascendental de la temporada con su visita al Atlético de Madrid B, su rival directo en la lucha por el objetivo de las verdes. El conjunto dirigido por Ernesto Sánchez está obligado a sacar adelante un encuentro clave para llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para salvarse. El último empate ante el Villarreal (0-0) no fue suficiente.

La cita adquiere una importancia capital para el equipo cacereño, ya que una victoria podría permitir a las extremeñas depender de sí mismas en el último partido de Liga, que disputarán en casa ante el Oviedo. Por ello, el duelo ante el filial rojiblanco se presenta como una auténtica final para las futbolistas verdiblancas.

Además, el choque cobra todavía más relevancia al tratarse de un enfrentamiento directo ante un rival que también pelea por sus objetivos en este tramo decisivo del campeonato. El Cacereño Femenino sabe que sumar los tres puntos en Madrid puede resultar determinante antes de cerrar la competición ante su afición.

Viaje

Consciente de lo mucho que hay en juego, la afición también quiere estar al lado del equipo en este importante desplazamiento. La peña Guardianas del Decano ha organizado un viaje en autobús para acompañar al Cacereño Femenino en su visita al Atlético de Madrid B.

Cartel del desplazamiento. / Cedida

Las personas interesadas en recibir más información sobre este viaje pueden ponerse en contacto con Edu (691212835) y Javier (648081371).